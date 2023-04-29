Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST‘i ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzay yolcularını açıkladı.

”Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz.” açıklamasında bulundu.

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever #TürkUzayYolcuları olarak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak. 🇹🇷🧑‍🚀 Hayırlı olsun. pic.twitter.com/Z7i3EmEvpi — Mustafa Varank (@varank) April 29, 2023

Erdoğan, ‘Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor. Şimdi de çıkmış Giresun’daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz. İstanbul’da su fiyatlarını indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi. Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Bundan iki sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı’na açıklamıştık.

Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek, 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuranlara teşekkür ediyorum. Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız ISS’te 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023’ün son çeyreği. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri’nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek seçilen Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN’da bir sistem mühendisidir.’ açıklamalarında bulundu.