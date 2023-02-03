Ürünlerini Bilkom Güvencesiyle pazara sunan TCL Electronics, yeni modellerle Google TV ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce Türkiye’nin en geniş Google TV ürün ailesini tüketiciyle buluşturan TCL, dev ekrana geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için fiyat performans kategorisinde öne çıkan ve aynı zamanda 58 inç boyutunda Türkiye’nin ilk Google TV modeli unvanına sahip P635 modeliyle pazarı çeşitlendiriyor.

Dünyanın öncü televizyon üreticisi TCL’in Bilkom iş birliği ile Türkiye’de üretilen TCL 58P635 modeli, üstün gelişmiş ses ve görüntüleme teknolojileri ile öne çıkıyor. UHD içeriklerin en son standardı HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğiyle gelen P635; çarpıcı parlaklık, olağanüstü gölge ayrıntıları ve canlı renkler sunuyor. HDR 10 destekli cihaz, dinamik ton eşleme özelliğiyle en gelişmiş yüksek dinamik aralıklı video standardını uygularken, 4K ekran ile resim kalitesini optimize ediyor. Ton aralığı, parlaklık ve kontrastı önemli ölçüde kare kare iyileştiren cihaz, bu sayede seyir zevkini üst seviyeye çıkarıyor, izleme deneyimini eğlenceli ve keyifli hale getiriyor.

Ultra ince çerçevesi ile daha geniş görüş alanında izleme hissi sağlıyor

Renk canlılığını otomatik olarak en uygun hale getirmek üzere TCL tarafından tasarlanan Dinamik Renk Geliştirme özelliği, tescilli algoritma, geleneksel palet sınırlamalarını genişleterek daha canlı ve üstün bir video deneyimi sunuyor. Ayrıca P635’in 3 kenarındaki çerçevenin çok ince olması, tam ekran ve daha geniş görüş alanında izleme hissi sağlıyor.

Dolby Audio teknolojisi ile ultra gerçekçi ve çok boyutlu bir ses deneyimi sunan cihaz, sahip olduğu 2x10Watt hoparlör ile spor müsabakalarından TV dizilerine farklı içeriklerdeki diyalogları çok daha net ve canlı olarak duymanızı sağlıyor. Yenilikçi TV modeli ayrıca, düşük giriş gecikmesi ve hızlı tepki özellikleri ile oyuncuların oyunlardan daha fazla keyif almasını sağlıyor.

Cihaz, HDMI 2.1 ve ALLM desteği ile oyun meraklılarına en iyi performansı sunarken, Bluetooth 5.0 ve USB bağlantıları ile harici kulaklık, fare, kamera ve klavye gibi donanımları bağlamaya imkan tanıyor.

Google TV platformunun tüm ayrıcalıklarını sunuyor

Google TV platformunun tüm ayrıcalıklarını sunan cihaz, kullanıcıların Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV ve daha fazlası dahil olmak üzere en sevdikleri içeriğe kolayca erişmesine olanak tanıyor. Google Asistan ile TCL TV kumandasında bulunan mikrofon sayesinde TV’ye sesli komutlar vererek kanal değiştirme, ses artırma/azarltma, uygulama veya video açma gibi çok çeşitli eylemler gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede TCL P635’i sesli kontrol ederek kumanda olmadan yönetmek de mümkün hale geliyor. Ayrıca cihaz, Google Home uygulamasına yüklenen uyumlu akıllı ev sistemlerini ve TCL Home uygulaması ile diğer akıllı TCL cihazlarını hem TV kumandasından hem de sesle kontrol edilmesini sağlıyor.

58 inç boyutlarına sahip, Türkiye’nin bu ekran boyutlarındaki ilk Google TV’si TCL P635, Bilkom güvencesiyle teknoloji marketler ve online platformlarda satışa sunuldu.