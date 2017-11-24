Türkiye’den bir uluslararası atama daha

2014 yılından itibaren Huawei Türkiye çatısı altında birçok başarılı projeye imza atan Cem Sezer, Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’ne Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Bilişim teknolojileri sektörünün deneyimli ismi Cem Sezer, Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi. 2014 yılından bu yana Huawei Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sezer, Huawei’in Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nin operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu olacak.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Cem Sezer, 2013 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA öğrenimini tamamladı. Çalışma hayatına 2005 yılından Samsung Electronics bünyesinde başlayan ve pazarlama departmanı içerisinde sırasıyla Pazarlama Uzmanı ve Pazarlama Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında görev yapan Sezer, 2009 yılında markanın Mobil Ürünlerinden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğüne getirildi. 2013 yılında Yandex Türkiye’de CMO olarak görev yaptı.