Not: Bu incelemede yer alan TECNO SPARK Slim 5G modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Fark edebileceğiniz üzere 2025 yılı akıllı telefon pazarında katlanır cihazlarla az da olsa değişen tasarım anlayışına çözüm olarak ince tasarım belirgin bir trend olarak öne çıktı. “İnce telefon” dediğimizde aklımıza ilk gelen modeller ise iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge. Bu telefonlar tasarımsal olarak şık ve ilgi çekici olsa da fiyat bakımından günümüz Türkiye’sinde maalesef oldukça pahalı telefonlar.

iPhone Air 98.000 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip iken, Samsung Galaxy S25 Edge başta 70.000 TL üzeri bir fiyatla satışa sunulmasının ardından günümüzde 50.000 TL civarı bir fiyat etiketiyle tüketiciler ile buluşuyor. Ama burada bir sorun var. Bu telefonlar gerçekten çok pahalı. Peki, ya 25.000 TL altı aynı incelik ve şıklığı sunan bir telefon olsa idi? Evet, bugünkü inceleme konuğumuz olan TECNO SPARK Slim 5G tam da bu noktaya parmak basan, “Herkesin erişebileceği ince telefon” olmayı başaran bir model.

İlk olarak Mobil Dünya Kongresi’nde sizlere paylaştığımız model, 5 ay gibi bir süre sonrasında Türkiye’de de S25 Edge’in yarı fiyatından, iPhone Air’in ise 4’te bir fiyatına sunulan bir model. Şimdi isterseniz gelin bu telefonun özelliklerine yakından bakalım.

İnce Tasarım Herkesin Hakkı

TECNO SPARK Slim 5G, incelik yarışında Apple ve Samsung gibi rakiplerine kafa tutmayı başarıyor. Sadece 5,95 mm inceliğe sahip olan bu cihaz, 5,85 mm’lik S25 Edge ve 5,6 mm’lik iPhone Air’e göre milimetrenin onda biri gibi oldukça minik ölçüler ile kalın olmasına rağmen, Dünyanın En İnce Kavisli Ekranlı 5G Telefonu olmayı başarıyor. Bunu da özellikle Samsung ve iPhone’un tamamen düz ekran sunmasına karşın TECNO SPARK Slim 5G’de dört köşeden sağlanan kavis ile başarıyor. Yani, telefonu elinizde tuttuğunuz anda incelik hissiyatı 5,95 mm’nin de çok altına iniyor.

Ama olay sadece incelik de değil. iPhone ağırlık azaltmak için titanyum çerçeve ve küçük bir batarya kullanmasına rağmen 165 gram ağırlığa sahipken, S25 Edge’de 163 gram ile biraz öne geçiyor. Fakat söz konusu TECNO SPARK Slim 5G olunca ağırlık sadece 160 gram. Yani Apple ve Samsung mühendislerine nazaran çok daha büyük batarya ile daha hafif cihaz yapabilen TECNO mühendisliğinden bahsediyoruz. Peki bu nasıl mümkün?

Cihazın kasasında alüminyum kullanılırken, arka tarafında fiberglas malzeme tercih edilmiş. Bu da hem şık hem de hissiyata katkı sağlarken, bir diğer yandan hafif olmasını sağlıyor. Ayrıca standardı 4 mm olan Tip-C bağlantısı girişini 2,2 mm’ye indiren TECNO, hoparlör kalınlığını da 1,7 mm’ye çekip, 5.160 mAh bataryasını ise sadece 4,04 mm kalınlığa indirmeyi başarıyor. Yani gerçekten bir mühendislik çalışmasından bahsediyoruz.

Ay Işığı Tasarımı

Her zaman tasarım detaylarında kendine has bir farklılık yapmaya çalışan TECNO, bu modelde de Mood Light Design (Ay Işığı Tasarımı) dedikleri bir fark ortaya koymuş. Kamera adasının üstünde bulunan iki dairesel LED ışık ve onları birleştiren bir şerit LED ekleyen TECNO, bu tasarımda bildirimler, şarj veya aramalar gibi senaryolara göre farklı dinamik aydınlatma efektleri yapmış. Arkadan bakınca bir yüz gibi hissettiren bu tasarımda göz kırpma, mutlu veya üzgün bir görünüş de sunabiliyor.

Geniş, Akıcı ve Parlak Ekran

TECNO SPARK Slim 5G rakiplerine göre çok uygun fiyatına rağmen ekranda hiç de geri kalır bir duruma mahal vermemiş. 6,78 inç boyutundaki ekranında, 1,5K diyebileceğimiz 2720 x 1224 piksel çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı da bulunan bir AMOLED panele ile geliyor.

Bu ekranda HDR10 destekli ProXDR teknolojisi kullanan TECNO, 4.500 nit tepe parlaklığı ile çölün ortasında bile ekranı rahatça görebilmenize olanak tanımış. Koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 7i kullanarak dayanıklı bir cam kullanan telefonu aldığınızda kutu içeriğinde bir ekran koruma camı da bulunuyor. Yani ekstra güvenlik isterseniz onu da uygulayarak ufak bir kalınlık artışı ile güvenliği arttırabilmeniz mümkün.

Yeterli Performans ve 5G

Bildiğiniz üzere 2026 yılıyla beraber ülkemizde 5G’ye geçiş de başlıyor. Bu noktada tüketiciler 5G destekli bir telefon yönelimini de arttırdılar. TECNO SPARK Slim 5G ise adından da anlaşılabileceği gibi 5G destekli MediaTek Dimensity 6400 5G+ işlemcisi ile geliyor.

Bu işlemci Dimensity serisinin giriş, genel bazda ise giriş-orta seviye telefon işlemcisi konumunda. Helio G200’e benzer yapıda olan Dimensity 6400, günlük kullanım, çoklu işlem ve çok üst seviyeye çıkmadığınız sürece yeterli bir oyun performansı sunabilen bir yapıda.

Ayrıca TECNO SPARK Slim 5G’de 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ama RAM genişletme sistemiyle aslında 16 GB’a kadar artırılabilir bir belleğe sahip oluyorsunuz. Varsayılan olarak ise 8 + 5 GB olarak geliyor.

12 GB ve 256 GB olarak düşündüğümüzde iPhone ve Samsung ile benzer değerleri yakalayabilen telefon, saf işlem gücünde elbette geride kalsa da fiyat avantajı ve bulunduğu segmentinde gayet başarılı diyebileceğimiz bir yapıyı koruyor.

Türkçe Yapay Zeka: Ella Asistan

TECNO’yu tebrik etmemiz gereken bir diğer noktaya geldik. Yapay zeka ve AI asistanlar konusunda her telefon bir fark yaratmak istese de iPhone tarafında hala yeterli sayılmayan Apple Intelligence’a şu anda beta kullanıcıları için anca bir Türkçe desteği gelmiş durumda. Samsung ise Google Gemini kullandığı için Türkçe desteği sunmasına karşın yıllardır sunduğu Bixby’e sözlerine rağmen yıllarca Türkçe getirmedi.

TECNO ise Ella Asistan adını verdiği kendi yapay zeka asistanını direkt olarak Türkçe desteği ile çıkardı. Bu gerçekten önemli bir artı. Peki Ella neler yapabiliyor?

Ella’ya Türkçe sorular sorup cevapları alabilir, Sizin adınıza Türkçe telefonu cevaplayıp meşgul olduğunuzu iletebilir, Yabancı biri ile konuşurken Türkçe’ye çeviri yapabilir, Görsel düzenleme ve görsel arama gibi fonksiyonları da sunabilir.

FreeLink Teknolojisi

Buna özel bir başlık açmak istedim. Çünkü bizim ülkemizde maalesef ki önemli bir detay. Olası bir felaket senaryosunda operatörlerin kilitlendiğini hep gördük. Peki bu durumda nasıl sevdiklerimiz ile iletişimde olacağız?

İşte TECNO’nun FreeLink sistemi ile mobil hat ve kablosuz ağ olmadığı durumda dahi TECNO telefonlar Bluetooth üzerinden birbirleri ile iletişimde kalabiliyor. Arama, SMS, sesli mesaj da iletebilirsiniz.

Bu kapalı alanda 50 metre açık alanda ise 600 metreye varan bir mesafede iletişim desteği sunuyor. Bu afet, ormanlık vb. alanda kaybolma gibi durumlarda ise gerçekten önemli bir artı sunabiliyor.

5,95 mm’ye İki Kamera

TECNO SPARK Slim 5G, bu inceliğine rağmen arkada çift kamera sistemiyle beraber geliyor. 50 MP ana kamerasında f/1.8 diyafram sunan cihazda, daha net ve çekimler için ise bir de 2 MP’lik bir makro kamera yer alıyor. Bu ayrıca ana kameraya derinlik ve netik için destek olan bir sensör olduğunu da belirtelim. Ön tarafta ise 13 MP değerinde bir sensör mevcut.

Genel olarak kendi segmentinin karşılığını veren çekimler yapabilen TECNO SPARK Slim 5G, kendi fiyatında bulması zor olan 2K 30 fps video kayıt desteği de sağlıyor. iPhone Air’da yeni gelen ikili kamera desteği ise TECNO’da yıllardır olan bir teknoloji :)

Bu İncelikle Bu Batarya?

TECNO SPARK Slim 5G’nin inceliğinden vurgu yapıyoruz ama bir diğer mühendislik örneği olarak bu cihazda 5,95 mm’lik yere tamı tamına 5160 mAh batarya eklediklerini görmek gerçekten şaşırtıcı. S25 Edge’den 1.260 mAh, iPhone Air’den ise 2.011 mAh daha büyük batarya demek. Ve TECNO SPARK Slim 5G daha hafif!

Peki bu nasıl mümkün? Son dönemde adını sıklıkla duyduğunuz daha yoğun yapıda olan silikon karbon batarya teknolojisi ve petek boşluk Bu kadar büyük bir bataryanın inceliği koruyarak yerleştirilmesi, silikon karbon batarya teknolojisi ile sağlayarak 4,04 mm kalınlığında dev batarya karşımıza çıkıyor.

Şarj tarafında ise 45 Watt değerinde süper şarj desteği sunan TECNO SPARK Slim 5G, toplamda 57 dakikada %100 şarja ulaşabiliyor. Ve bu da kutu içeriğinden çıkıyor :) Daha ne olsun!

Genel Değerlendirme

TECNO SPARK Slim 5G, ince telefon trendini yüksek maliyetli lüks olmaktan çıkarıp, geniş kitlelere ulaştıran bir telefon olmuş diyebiliriz.

Bana göre, eğer ince ve şık görünen, günlük kullanımda sıkıntı çıkarmayan, büyük bataryası ile gün aşırı deneyim sunmasının yanı sıra iyi bir ekrana sahip ve 5G destekli telefona servet dökmek yerine TECNO SPARK Slim 5G’yi tercih edebilirsiniz.

TECNO SPARK Slim 5G Özellikleri:

Boyut: 164,23 x 75,91 x 5,95 mm

Ağırlık: 160 gram

Malzeme: Fiberglass

Koruma: IP64 / Corning Gorilla Glass 7i / MIL-STD-810H

Ekran: 6,78 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, 4500 nit, Pro XDR (HDR10)

İşlemci: Mediatek Dimensity 6400 5G+

Grafik: Mali-G57 MC2

Bellek: 8 GB (+8 GB RAM Arttırma)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: 2K 30 fps (Ön ve Arka)

Yapay Zeka: Ella Asistan

Ses: Dolby Atmos

Kablosuz Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi, FreeLink

Batarya: 5.160 mAh

Şarj: 45 Watt