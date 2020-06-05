Apple
Türkiye’deki Apple mağazaları ne zaman açılacak?
Dünya çapındaki Apple Store mağazaları, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde kapılarını tedbir amaçlı olarak kapatmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bazı ülkelerdeki mağazalar yeniden açılırken, Türkiye’deki mağazaların ne zaman açılacağı da sonunda belli oldu.
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Apple, Türkiye’de kapattığı mağazalarını yeniden açıyor!
Apple tarafından yapılan açıklamada, Akasya AVM ve Zorlu Center’da bulunan iki mağazanın 8 Haziran Pazartesi’den itibaren hizmet vermeyi sürdüreceği açıklandı. Apple’ın Zorlu Center’daki mağazası 10:00 – 18:00 saatleri arasında açık kalacakken, Akasya AVM mağazası 12:00 – 20:00 saatlerinde hizmet verecek. Yaklaşık 2 aydır kapalı kalan mağazaların baştan aşağı dezenfekte edildiği belirtilirken, ziyaretçilerin sağlık güvenliğini sağlamak için bir takım önlemler alınacak.
Buna göre, yeniden açılacak mağazaları ziyaret edecek kişilerin sıcaklık değerleri giriş kısmında kontrol edilecek. Yüzünde maske takılı olmayan ziyaretçilerin girişine izin verilmezken, mağaza içindeki sosyal mesafe aralıkları da belirli aralıklarla denetlenecek. Ayrıca resmi makamlarca belirlenen ziyaretçi sınırı nedeniyle randevulu girişler öncelikli olarak alınacak. Randevu almadan Apple Store’u ziyaret etmek isteyenler ise içerideki müşteri sayısına göre bekletilebilecek.
Apple Store mağazaları, öncelikli olarak Genius Bar ile teknik destek sağlamaya yönelik açıldığı için ürün satın almak isteyenler için de önemli hatırlatmalar bulunuyor. Mağazadan teslim ve online siparişin yanı sıra istenen ürün mağazada yoksa ev ya da iş adresine ücretsiz teslimat sağlanabilecek. Ayrıca onarım için Genius Bar’ın tek seçenek olmadığı, yazılımsal konularda destek hattını arayarak uzaktan yardım alabilecekleri de kullanıcılara hatırlatılıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, ekran altı parmak izi okuyucu ile satışa sunulacak
Ekran altı parmak izi okuyucular hayatımıza gireli henüz bir yıldan biraz daha fazla bir süre olmasına rağmen; amiral gemisi segmentinden, orta sınıf telefonlara kadar yaygın olarak kullanılmakta. Biliyoruz ki bu teknolojinin çok fazla seveni bulunmakta. Buna rağmen Apple, hiçbir akıllı telefonuna bu teknolojiyi entegre etmeden yoluna devam ediyordu. iPhone 12 modelleri ile ise, ekran altı parmak izi okuyucuları Apple cihazlarda görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
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Apple neden iPhone modellerindeki parmak izi okuyucu konusunda fikir değiştirdi
Bildiğimiz üzere Face ID teknolojisi Apple cihazlar ile hayatımıza girmişti. O günden bugüne ise hayatımızda çok şey değişti. Günümüzde zorunluluk haline gelen maske kullanımı ise, kullanıcıların yüz tanıma teknolojileri ile cihazlarının kilidini açmaya çalışmasını çok zorlaştırıyor. Hatta Apple bu yüzden Face ID ile ilgili algoritma değişikliklerine yönelmiş idi. Şu günlerde ise geleneksel parmak izi okuyucuları özleyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bütün bu koşullar bir araya gelince, değişim için düğmeye basmak Apple adına artık zorunlu hale gelmiş oldu.
Daha önceleri de Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucu entegre ettiği iPhone modelleri çıkaracağı iddia edilmiş idi fakat bu iddialar her seferinde asılsız çıkmıştı. Fakat bu sefer Apple’ın, iPhone 12 modellerinde ekran altı parmak izi okuyucu kullanacağına dair güvenilir dedikodular mevcut. Hatta Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucusu, Android modellerde gördüklerimizden çok daha farklı olacak. Dedikodulara göre ise, Apple 6 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Diğer bir dedikodu ise, bu teknolojinin Apple Card ile de uyumlu olacağı yönünde.
Muhtemelen Apple, parmak izi okuyucu entegrasyonu sonrası Face ID teknolojisinden de vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki yıllarda da piyasaya sunulacak olan cihazlarda her iki teknolojiyi de görebilmemiz olası. Peki ya siz Face ID ve parmak izi okuyucu arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple iPad Air 4, USB-C ile geliyor!
Apple firmasının yeni tableti iPad Air 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre cihaz USB-C girişi ile piyasaya çıkacak.
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Apple iPad Air serisi için Lightning girişe elveda deme zamanı!
Apple, tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Firma Air serisi için yeni bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPad Air 4 için kolları sıvayan Apple, görünüşe göre yeni tasarım anlayışını bu cihazda da sürdürecek. Ortaya çıkan son gelişmeler ile birlikte firma yeni cihazı için USB-C girişi eklemeyi düşünüyor. Çinli haber sitesi MyDrivers, yeni iPad Air serisinin artık Lightning girişli olmayacağını iddia etti. Ayrıca seri tasarım anlamında da önemli değişikliklere sahip olacak gibi gözüküyor.
Ortaya çıkan diğer iddialara göre iPad Air 4, tam 11 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. iPad Pro cihazlarına yaklaşacak olan seri, daha ince çerçeveli bir görünüme sahip olabilir. Öte yandan firmanın Touch ID özelliğinden de vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca görünüşe göre oldukça büyük bir tablet ile karşılaşacakmışız gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın içerisinde iPhone 11 ve SE 2020 cihazlarında gördüğümüz A13 Bionic işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Daha detaylı teknik bilgilerin henüz ortaya çıkmadığı bilinen iPad Air 4 serisi hakkında net bir çıkış tarihi de belirtilmemekte. Salgın sürecinde iPad talepleri artan Apple, ne zaman bu konuda resmi bir açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.
Apple
iPhone SE sonunda Türkiye’de piyasaya sürüldü!
iPhone SE sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun süredir Apple’ın internet sitesinde “yakında” ibaresi bulunuyordu. Nihayet firma, sınıfında iddialı özelliklere sahip olan iPhone SE’yi piyasaya sürdü.
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Apple’ın SE modeli seneler sonra yenilenmiş haliyle artık karşımızda. Uzun zamandır, firmadan ekonomik ve güçlü bir telefon bekleniyordu. Keza firma bu beklentileri boşa çıkarmadı ve iki senedir yenisi gelecek denen telefonunu piyasaya sürdü. Aslında, fiyatla ilgili olarak artış ihtimalleri konuşuluyordu. Fakat şirket, herhangi bir fiyat artışına gitmedi.
iPhone SE 2. jenerasyon’u nereden alabiliriz?
Şu anda Apple’ın kendi sitesinde satışta olan cihazımızı, firmanın kendi internet sitesi üzerinden almak mümkün. Aynı zamanda, Hepsiburada’dan da siparişleri açık olan SE’ye, alışveriş platformu tarafından özel bir kampanya hazırlanmış.
Eğer, Hepsiburada üzerinden SE’yi satın almak isterseniz site, size değişim kampanyası önerisinde bulunuyor. Hazırlanan listede cihazınız mevcutsa, eski cihazınızı Hepsiburada’ya verip, yepyeni bir SE alabiliyorsunuz. Biraz fiyatları araştırdığımda, Samsung S9 Plus 64 GB versiyonu ile takaslamak isterseniz “1.719,00 TL” indirim alabiliyorsunuz. Tabii ki, hiçbir fiziksel, donanımsal sorunu olmaması ve IMEI kayıtlı olması lazım cihazınızın. Takas tekliflerinde verilen en yüksek tutar ise, XS Max’in 256 GB’lık versiyonuna veriliyor. XS Max ile takaslamak isterseniz, şirket telefonunuzu alıyor ve üzerine 1.000 TL’den fazla para verebiliyor.
iPhone SE özellikleri neler? Artıları, eksileri?
4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekrana sahip cihazımız, tek elle kullanımı özleyen kullanıcılar için birebir duruyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor.
Önceki senelerde piyasaya sürülen iPhone 8 ile birebir kasa yapısı sunan cihazımız, iPhone SE 2. Jenerasyon olarak 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.
iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut.
Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunabiliyor.
Türkiye’de çıkış fiyatı nedir?
Küçük canavar SE 2. jenerasyon, 3 farklı depolama seçeneği ve siyah, beyaz ve Product RED kırmızı renk seçenekleri sunacak. Fiyat kısmında ise;
- 64 GB: 5.299 TL
- 128 GB: 5.799 TL
- 256 GB: 6.599 TL