Türkiye’deki Apple mağazaları ne zaman açılacak?

Ekran altı parmak izi okuyucular hayatımıza gireli henüz bir yıldan biraz daha fazla bir süre olmasına rağmen; amiral gemisi segmentinden, orta sınıf telefonlara kadar yaygın olarak kullanılmakta. Biliyoruz ki bu teknolojinin çok fazla seveni bulunmakta. Buna rağmen Apple, hiçbir akıllı telefonuna bu teknolojiyi entegre etmeden yoluna devam ediyordu. iPhone 12 modelleri ile ise, ekran altı parmak izi okuyucuları Apple cihazlarda görmeye başlayacağız gibi görünüyor.

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Apple neden iPhone modellerindeki parmak izi okuyucu konusunda fikir değiştirdi

Bildiğimiz üzere Face ID teknolojisi Apple cihazlar ile hayatımıza girmişti. O günden bugüne ise hayatımızda çok şey değişti. Günümüzde zorunluluk haline gelen maske kullanımı ise, kullanıcıların yüz tanıma teknolojileri ile cihazlarının kilidini açmaya çalışmasını çok zorlaştırıyor. Hatta Apple bu yüzden Face ID ile ilgili algoritma değişikliklerine yönelmiş idi. Şu günlerde ise geleneksel parmak izi okuyucuları özleyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bütün bu koşullar bir araya gelince, değişim için düğmeye basmak Apple adına artık zorunlu hale gelmiş oldu.

Daha önceleri de Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucu entegre ettiği iPhone modelleri çıkaracağı iddia edilmiş idi fakat bu iddialar her seferinde asılsız çıkmıştı. Fakat bu sefer Apple’ın, iPhone 12 modellerinde ekran altı parmak izi okuyucu kullanacağına dair güvenilir dedikodular mevcut. Hatta Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucusu, Android modellerde gördüklerimizden çok daha farklı olacak. Dedikodulara göre ise, Apple 6 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Diğer bir dedikodu ise, bu teknolojinin Apple Card ile de uyumlu olacağı yönünde.

Muhtemelen Apple, parmak izi okuyucu entegrasyonu sonrası Face ID teknolojisinden de vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki yıllarda da piyasaya sunulacak olan cihazlarda her iki teknolojiyi de görebilmemiz olası. Peki ya siz Face ID ve parmak izi okuyucu arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!