Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G, 3C sertifikası aldı!
Samsung Galaxy Note 20 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın 3C sertifikasını aldığı ortaya çıktı. Note 20, önceki modelden daha yüksek pil kapasitesine sahip olacak fakat şarj hızı yükseltilmeyecek. Note 20‘nin yanında birde Galaxy Z Flip’in 5G versiyonu 3C testinde görüntülendi.
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Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G hangi şarj özelliklerine sahip olacak?
Galaxy Note 20 tıpkı önceki versiyonu olan Galaxy Note 10 gibi 25W değerinde hızlı şarj olacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Note 20+’ın 3C sertifikası aldığı görüntülenmişti. Orada da Note 20+‘ın 25W ile hızlı şarj olacağı belirtilmişti. Bu sene Note serisinde taban model ve plus model arasındaki pil farkı kapanacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene 3500 ve 4300 mAh pil değerine sahip olan seri, bu sene taban modelde 4300, plus modelde ise 4500 mAh pil ile gelecek.
Samsung’un Note 10+, S20 Ultra, S10 Lite gibi modellerinde kullandığı 45W hızlı şarjın bu cihazlarda kullanılmaması kulağa ilginç geliyor. Geçtiğimiz sene Note 10+ duyurulmadan önce de 45W hızlı şarjdan bahsedilmiyordu fakat cihaz 45W hızlı şarja sahip. Galaxy Z Flip ise 4G modeline sadık kalacak ve 15W hızlı şarj desteği ile gelecek. Ayrıca tahminlere göre Snapdragon 855+ yerine Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Bunun haricinde her iki model telefonun da OneUI 2.5 ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy Z Flip 5G‘nin Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ünlü sızıntıcı Ishan Argawal ise bu telefonların yanında SM-R845 ve SM-R855 model numaralı iki yeni Galaxy Watch‘ın tanıtılacağını söylüyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Coolpad COOL10, resmi olarak duyuruldu!
Çin merkezli Coolpad, Coolpad COOL10 olarak adlandırdığı yeni orta segment akıllı telefonunu bugün resmi olarak piyasaya sürdü. Telefonun temel teknik özelliklerine baktığımızda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Cihaz, Helio P30 SoC yonga setine sahip olacak.
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Coolpad COOL10 başka hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Coolpad COOL10, 6.51 inçlik 19:9 en boy oranına sahip çözünürlüğü henüz bilinmeyen su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihazın fiyatı göz önüne alındığında ekranın HD+ çözünürlüklü olması muhtemel görünüyor. Ön taraftaki su damlası çentikte 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Coolpad COOL10, arka tarafta 3D arc tasarıma sahip olacak. Kameralarına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüklü f/1.5 diyafram değerine sahip ana kamera bulunacak. Cihazın üçlü kamera dizilimi bulunacak fakat diğer iki kamera hakkında paylaşılan net bir bilgi yok. Ancak bütün kameralarının yapay zeka destekli olacağı biliniyor.
COOL10, biyometrik kimlik doğrulama için yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Ayrıca AI ile geliştirilmiş bir yüz tanıma kilidi de mevcut. Cihazın 4.900 mAh değerinde USB-C portu üzerinden şarj olan bataryası bulunacak. Telefonun şarj özellikleri ise henüz bilinmiyor.
COOL10, siyah, beyaz ve mavi-mor karışımı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihazın fiyatı 899 CNY(110€) olacak ve JD.com üzerinden ön siparişlere bugün açılacak. 12 Haziran tarihinde ise dağıtımlar başlayacak.
Akıllı Telefonlar
iQOO Z1’in uygun fiyatlı versiyonu Z1X geliyor!
Vivo iQOO şimdi de uygun fiyatlı bir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Z1X haziran ayında piyasaya çıkabilir.
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Snapdragon 765g işlemcili Z1X geliyor!
Vivo‘nun alt firması olarak nitelendirilen iQOO şimdi de uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Firma Dimensity 1000+ işlemcili Z1 cihazına orta seviye alternatif getirme kararı aldı. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan Z1 için uygun fiyatlı alternatif arayışına giren firma Z1X modeli ile birlikte amacına ulaşmış olacak. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak olan cihaz, 5G özellikli olacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinden de geri kalmak istemeyen iQOO, orta seviye cihazı ile daha fazla kullanıcı yanına çekmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre cihazın çoktan satış için hazır olduğu yönünde. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz ay, cihaz hakkında daha fazla detayı öğrenebileceğimiz düşünülüyor.
Şu an için teknik özelliklerinden sadece işlemci kısmı bilinir iken, cihazın haziran ayı içerisinde satışa sunulacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın fiyat olarak oldukça uygun olması planlanıyor. Buna sebep olarak ise piyasada Snapdragon 765G işlemci kullanımının artması gösteriliyor. Öte yandan amiral gemisi olarak karşımıza çıkan iQOO Z1 şu an satışta. Gücünü MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile bizleri karşılıyor. Bakalım iQOO Z1X, uygun fiyatlı telefonlar arasında kuvvetli bir yere sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
LG, katlanabilir telefon patenti ile gündemde!
Katlanabilir telefon teknolojisi, şimdiye kadar pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından denense de istenen ilgiyi görmüşe benzemiyor. Huawei Mate XS, Samsung Galaxy Fold, Motorola RAZR ve Royole Flexpai gibi modellerin yanı sıra LG de özgün konsepti sayesinde bu yarışa katılmaya hazırlanıyor!
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LG, ilginç bir katlanabilir telefon patent başvurusu yaptı!
Güney Kore kaynaklı bir habere göre, LG markası üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon konsepti için patent başvurusunda bulundu. Başvuru dosyalarında açık bir şekilde görünen telefon, tasarımı ile rakiplerinden bir hayli farklı görünüyor. Yenilikçi konsepte göre, telefonun ekranı normal durumdayken yandan çekilerek uzuyor. Uzayan ekran ise daha sonra dışarıya doğru açılarak tablet formunu alıyor. Ayrıca kullanıcı eğer isterse ekrana belirli bir eğim vererek cihazı dizüstü bilgisayar formunda da kullanabiliyor.
Hibrit telefon adı verilen bir konsepte olan tasarım, akıllı telefonu tablet ve dizüstü bilgisayar arasında bir görünüme kavuşturuyor. Böylece tüketiciye sunulan kullanım işlevselliği de en üst düzeyde tutuluyor. Bunun yanı sıra konsept kendi içerisinde bazı tutarsızlıklar da barındırıyor. Uzayan ekranın nasıl bir en boy oranı sunduğu ve menteşenin dikey konumda nasıl bir kullanıma izin vereceği gibi faktörler, cihazın ticari aşamaya geçmesini zorlaştırabilir. Ayrıca akıllı telefonlarında bolca aksesuar sunmayı seven LG, klavye gibi yardımcılar ile bu konsepti daha ileri taşıyabilir.
Son zamanlarda akıllı telefon birimi düşüşte olan LG, yenilikçi tasarımlar deneyerek kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor olabilir. Şuan yalnızca bir patent başvurusu olan konseptin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise şuan hiçbir şekilde bilinmiyor.