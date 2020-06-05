Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G, 3C sertifikası aldı!

Samsung Galaxy Note 20 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın 3C sertifikasını aldığı ortaya çıktı. Note 20, önceki modelden daha yüksek pil kapasitesine sahip olacak fakat şarj hızı yükseltilmeyecek. Note 20‘nin yanında birde Galaxy Z Flip’in 5G versiyonu 3C testinde görüntülendi.

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Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G hangi şarj özelliklerine sahip olacak?

Galaxy Note 20 tıpkı önceki versiyonu olan Galaxy Note 10 gibi 25W değerinde hızlı şarj olacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Note 20+’ın 3C sertifikası aldığı görüntülenmişti. Orada da Note 20+‘ın 25W ile hızlı şarj olacağı belirtilmişti. Bu sene Note serisinde taban model ve plus model arasındaki pil farkı kapanacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene 3500 ve 4300 mAh pil değerine sahip olan seri, bu sene taban modelde 4300, plus modelde ise 4500 mAh pil ile gelecek.

Samsung’un Note 10+, S20 Ultra, S10 Lite gibi modellerinde kullandığı 45W hızlı şarjın bu cihazlarda kullanılmaması kulağa ilginç geliyor. Geçtiğimiz sene Note 10+ duyurulmadan önce de 45W hızlı şarjdan bahsedilmiyordu fakat cihaz 45W hızlı şarja sahip. Galaxy Z Flip ise 4G modeline sadık kalacak ve 15W hızlı şarj desteği ile gelecek. Ayrıca tahminlere göre Snapdragon 855+ yerine Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Bunun haricinde her iki model telefonun da OneUI 2.5 ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy Z Flip 5G‘nin Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ünlü sızıntıcı Ishan Argawal ise bu telefonların yanında SM-R845 ve SM-R855 model numaralı iki yeni Galaxy Watch‘ın tanıtılacağını söylüyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir bilgi yok.