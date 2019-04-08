Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı açıklandı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 940 bin 636 oldu. Peki elektrikli otomobil sayısında son durum ne?



Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısı

Doğa dostu elektrikli otomobillerin son yıllarda gittikçe daha sık gündeme geldiğine şüphe yok. Tesla gibi öncü markaların kamuoyunda bilinirliğin artmasına katkıları her ne kadar takdiri gerekli kılsa da Nissan, Toyota gibi üreticilerin sunduğu modeller yakın coğrafyada daha fazla ilgi görüyor. Peki Türkiye’de elektrikli otomobillere yönelik tercih açısından son durum neye işaret ediyor? Yolun başında mıyız, yoksa trafikte iyiden iyiye elektrikleniyor muyuz?

İşte bu soruların en güncel yanıtları için kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerini inceledik. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının kamuoyuyla paylaşıldığı yeni bir bilgi paylaşımı, bu noktada dikkate değer göstergeler içeriyor.

Buna göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 940 bin 636’ya ulaştı. Bu araçların yarısından fazlası (yüzde 54,3) otomobil. Takipte yüzde 16,4’le kamyonet, yüzde 14’le motosiklet, yüzde 10’un altındaki oranlarıyla traktör, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar sıralanıyor.

Son olarak bir kategori daha göze çarpıyor; elektrikli veya hibrit (hem elektrik hem benzinle çalışan motora sahip) otomobiller…

TÜİK verileri, Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araçların yüzde 0,05’inin elektrikli veya hibrit motorlu olduğuna işaret ediyor. Bu oranın rakamsal değeri ise yaklaşık 11 bin 470.

Türkiye’de yollarda 11 bin 470 adet elektrikli veya hibrit motorlu araç bulunuyor özetle.

İlerleyen dönemde bu sayının daha da artması sürpriz olmaz. Çünkü bu alanda planlanan gelecek dönem regülasyonlar, elektrikli araç satın alımını daha yoğun şekilde teşvik edici mekanizmalar barındırıyor. Üreticilerin de yine yakın vadede artan rekabetle bağlantılı olarak fiyatları daha erişilebilir noktalara taşımaları bekleniyor.