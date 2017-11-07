Türkiye’de İlk: Bitcoin İle Ev Satışı Başladı!

Ankara Beytepe’de bir gayrimenkul projesi olan MiaVita, Bitcoin ile ev satışı yaparak Türkiye’de ilk bitcoin üzerinden gayrimenkul satan proje oldu.

Ankara Beytepe’de yükselmeye devam eden yaşam ve gayrimenkul projesi olan MiaVita Beytepe, Türkiye’de bir ilki başardı. Bitcoin ile ödeme kabul ederek ülkemizdeki ilk Bitcoin ile ev satışı sunan MiaVita Beytepe, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4,5+1 oda ve dubleks seçenekleri ile dikkat çekiyor. Şu anki kampanyalarına göre “Şimdi al teslimde öde”, %0 faiz ile 96 ay ödeme ve peşin ödemede ise %15 indirim sunan proje, bu ödemeleri Türkiye’de ilk ve tek olarak Bitcoin ile satın alma şansı da sunuyor.

ODTÜ yakınında bulunan konumu ile dikkat çeken MiaVita’nın daire fiyatları hakkında şu an için bilgi bulunmuyor. Ancak dilerseniz buradaki bağlantıdan konu hakkında detatylı bilgi sahibi olabilir ya da proje ile alakalı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.