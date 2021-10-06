Türkiye’de Giyilebilir Cihaz Trendlerinde HUAWEI – IPSOS Raporu

HUAWEI ve IPSOS araştırma şirketi tarafından, bu yılın temmuz ayında, 18-56 yaş arası kişiler arasında yapılan araştırma sonucunda Türkiye’deki pandemi süreci fiziksel ve zihinsel sağlık durumu, kişilerin bu konularda yaşadıkları sorunlar ve önlemler ile giyilebilir cihaz satın alma ve kullanım tercihlerine göre bir rapor yayınlandı.

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HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, halkımızın hemen hemen yarısı son 12 aydaki mali durumlarından ve stres düzeyinden memnun değil. Pandemi, yaşamın bu yönleri üzerinde, uyku kalitesi ve iş-yaşam dengesi üzerinde çeşitli belirgin olumsuz etkiler yarattığı raporda gözlemleniyor.

Raporu değerlendiren Dr. Sertaç Doğanay, “Akıllı giyilebilir cihazlar günümüzde daha çok ‘well-being’ kavramı içerisinde değerlendirilirken, teknolojinin gidişatına baktığımızda daha bir hastalık ortaya çıkmadan bunun gerçekleşme ihtimalini hesaplayarak kullanıcısına haber verecek ve tüm hayat kalitemizi, insanlık tarihinde görülmemiş derecede değiştirecek. Akıllı saat ve bilekliklerin günümüzde geldiği aşama, özellikle pandemi döneminde yalnızca hayatımızı iyileştirmekle kalmıyor, hayatımızı da kurtarabiliyor. Özellikle cilt sıcaklığı ve kandaki oksijen oranını ölçme gibi özellikler, doğrudan içinde bulunduğumuz salgın hastalığın daha en başında hemen fark edilebilmesini ve önlem alınabilmesini sağlıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Pandeminin Toplum Üzerinde Etkisi

Araştırma sonuçları gösteriyor ki Türkiye’de yaşayanların yüzde 70’inin TV karşısında daha fazla zaman geçiriyor. Ayrıca çeşitli sağlık semptomlarının ağırlaştığını, fiziksel aktivitelerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ve kilo aldıkları da gözlemlenen detaylar arasında. Ankete katılanların yüzde 52’sinin fazla kilolu olduğu sonucuna varıldı.

Toplumun en çok yaşadığı sağlık belirtileri arasında: enerji eksikliği, uyku sorunları ve bunalmış hissetme görülüyor. Diğer sorunlar da yaygın. Yetersiz yemek düzeni, araştırma sonuçlarına niş bir sorun olarak yansıyan detaylar arasında yer alıyor.

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirme ihtiyacı duyduğunu belirtiyor. Fiziksel sağlığın iyileştirilmesine özellikle kadınlar ihtiyaç duyuyorken, zihinsel sağlığın iyileştirilmesini en çok kadınlar ve 18-24 yaşındakiler gerek duyuyor.

Normalleşme Çabaları

Normale dönmek için yapılan faaliyetler arasında, şüphesiz birçok kişi kilo vermeyi ve doktor kontrolü yanı sıra görünüşlerine de dikkat etmeyi planladığını belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 74’ü beden sağlığını iyileştirme ihtiyacı duyuyor ve yüzde 72’si bu ihtiyacı ruh sağlığı için de hissettiğini belirtiyor. İlk hedefe ulaşmak için kilo vermek en yararlısı olacaktır ve ikincisinde, zihinsel olanda, arkadaşlarla, hobilerle daha fazla zaman geçirmek ve dışarı çıkmak bu bağlamda işe yarayacaktır.

Akıllı saat ve bilekliklerin yardımı olabilir

Araştırmaya katılan kişiler, yeni cihazların bazı normalleşme ve sağlık planlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olabileceğini kabul ediyor. Neredeyse yarısı, akıllı saatin veya akıllı bilekliklerin kilo vermek gibi çeşitli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabileceğine inandığının altını çiziyor.

Plan gerçekleştirme özelliğine sahip cihazlara güvenmek, yalnızca akıllı saatleri hesaba kattığımızda özellikle yöneticiler arasında, akıllı bileklikleri de dahil ettiğimizde kadınlar ve en genç grup arasında özellikle yaygın olarak tercih ediliyor. İşin zihinsel yönüne gelince, katılımcıların yaklaşık 1/3’ü nefes alma teknikleri yapıyor ve biraz daha azı masaj yapmayı tercih ediyor. Masajlar ve farkındalık teknikleri de planlı aktiviteler açısından ilk 2 sırada yer almayı başarıyor.

Pandemi nedeniyle bu tarz problemler yaşayan birçok kişi cihazların bu konuda destek olacağını doğruluyor. Örneğin, yüzde 61’i stresi azaltmaya yardımcı olabileceklerini düşünürken, yüzde 48’i bu seviyeyle mücadele ettiğini kabul ediyor. Daha yakından incelediğimizde, uygulamaların çeşitli sorunlara yardımcı olma becerisine genel olarak en çok erkeklerin inandığı görülüyor. Bu, bir dereceye kadar yöneticiler / uzmanlar için de geçerli.

Akıllı saat kullanımı artacak mı?

Akıllı telefonlar en yaygın kullanılan cihazlar ancak katılımcıların 1/5’inden fazlası akıllı saat kullanıyor ve yüzde 19’u akıllı saat almak istiyor. Bu durum , genel nüfusun akıllı saat kullanım oranını 12 ay içinde yaklaşık 2 katına çıkartabilicek bir oran.

Adım sayacı tüm işlevler arasında genel olarak en yaygın olanı, ancak uyku monitörü ve nabız ölçer kalitesi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları arasında popüler detaylar. Ayrıca stres seviyesi izlemeyi kullanmaya olan ilgiyi de önemli. Hangi özelliklerin en çekici olduğuna gelince, ilk 2 sırada uzun pil ömrü ve su geçirmezlik varken, sürekli sağlık izleme, birçok insanın hayatı iyileştirdiğine inandığı bir özellik.

Giyilebilir cihazların Potansiyelleri

Akıllı saatler ve akıllı bileklikler henüz akıllı telefonlar kadar yaygın değil ancak toplumun yüzde 21-13’ü bunları kullanıyor. Bunlar arasında adım sayar, sporla ilgili takip cihazları ve kilo takibi en yaygın olanı, ancak stres seviyesi ölçüm uygulaması ve nefes egzersizleri büyük potansiyele sahiptir.

Akıllı cihazlarda istenen özelliklerden su geçirmezlik ve 3 haftaya kadar pil ömrü birer zorunluluk olarak görüldüğü için ihmal edilemez. Sürekli izleme ve spor aktivitesi izleme de hayati öneme sahip, çünkü çoğu kişiye göre hayatı en çok iyileştirecekler bu özellikler.

Şu anda her türlü akıllı saat çözümünün birincil kullanıcısının yöneticiler / uzmanlar ve 25-34 yaş arasındaki kişiler olduğu çok açıkça gözlemlenebiliyor.

Genele aldığımızda özelliklerin önemi de söz konusu olduğunda, kadın ofis çalışanları birçok özellik arasında sırasıyla pil ömrü ve su geçirmezliği daha yüksek önem derecesinde değerlendiriyorlar.

HUAWEI giyilebilir cihazları tüm sağlık gereksinimlerini kapsıyor

HUAWEI’nin akıllı saatleri ve akıllı bileklikleri 3 haftaya varan pil süresi, 7/24 kesintisiz sağlık kontrolü ve su geçirmez yapılarıyla kullanıcılarının nabzını, stres seviyesini, uyku düzenini, kandaki oksijen oranlarını ve fiziksel hareketlerini sürekli takip ederek kullanıcıların beklentilerini karşılayacak formda çalışıyor. Öncelikle HUAWEI Watch 3 Pro ve Band 6 olmak üzere 100’den fazla egzersizi destekleyen akıllı saat ve akıllı bileklikler, şık, dayanıklı ve kişiselleştirilebilir yapılarıyla kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

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