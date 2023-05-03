Dijital içerik platformlarının mücadelesi Türkiye‘de de tüm hızıyla sürüyor. Pazar araştırması yapan JustWatch’un yeni raporuna göre, son dönemde önemli değişiklikler yaşandı. Uzun süredir liderliğini koruyan BluTV’nin pazar payı nispeten düşerken, Disney+’ın yükselişi dikkat çekti.
JustWatch’un 2023 ilk çeyrek sonuçlarını içeren raporuna göre, BluTV yüzde 38’lik payla zirvede yer alsa da 2021 son çeyreğine kıyasla pazar payını 4 puan azalttı. İkinci sırada yer alan Netflix ise pazar payını 2 puan düşürerek yüzde 27’ye geriledi.
Bununla birlikte, geçen yaz Türkiye’ye giriş yapan Disney+, kısa sürede büyük başarı yakaladı. Disney+, sadece 9 ay gibi kısa bir sürede yüzde 9’luk pazar payına ulaştı. Bu hızlı yükseliş, rakiplerinin pazar paylarının azalmasında etkili oldu.
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MUBI de pazar payını yarı yarıya düşürdü. 2021 son çeyreğinde yüzde 7 olan payı, 2023 ilk çeyreğinde %4’e geriledi.
Uzmanlar, Disney+’ın hızlı gelişiminin devam etmesi halinde, sektördeki dengeleri değiştirebileceğine ve liderliğin el değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde dijital platformlar arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.
İçindekiler
Ülkemizde hizmet veren platformlar ve güncel fiyatları
|Netflix
|Disney+
|Prime Video
|BluTV
|MUBI
|Exxen
|Gain
|TOD
|İçerik Bolluğu
|Çok Fazla
|Çok Fazla
|Fazla
|Fazla
|Fazla
|Az
|Yeterli
|İyi
|Çözünürlük ve HDR
|4K / Dolby Vision
|4K / Dolby Vision / IMAX Enhanced
|4K / Dolby Vision
|Full HD
|Full HD
|Full HD
|Full HD
|Full HD
|Arayüz
|Rahat
|Normal
|Normal
|Eh
|Eh
|Kötü
|Eh
|Kötü
|Yerli İçerik
|Bol
|Yeterli
|Eh
|Bol
|Yeterli
|Bol
|Bol
|Bol
|Dublaj/Altyazı
|Bol
|Bol
|Yeterli
|Bol
|Bol
|Bol
|Bol
|Bol
|Aynı Anda İzleme
|5
|4
|3
|1
|2
|1
|3
|1
|Fiyat
|64 TL / 131 TL
|65TL
|40TL
|70TL
|50TL
|50 TL / 150 TL
|35TL
|50 TL / 250 TL
Ayrıca aşağıdaki videodan Netflix, Disney+, Prime Video, BluTV, MUBI, GAİN, Exxen ve TOD gibi servisleri içerik, arayüz, Türkçe dil desteği gibi noktalarda ele alarak değerlendirdik. Siz hangisini alırdınız veya hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.