Dijital içerik platformlarının mücadelesi Türkiye‘de de tüm hızıyla sürüyor. Pazar araştırması yapan JustWatch’un yeni raporuna göre, son dönemde önemli değişiklikler yaşandı. Uzun süredir liderliğini koruyan BluTV’nin pazar payı nispeten düşerken, Disney+’ın yükselişi dikkat çekti.

JustWatch’un 2023 ilk çeyrek sonuçlarını içeren raporuna göre, BluTV yüzde 38’lik payla zirvede yer alsa da 2021 son çeyreğine kıyasla pazar payını 4 puan azalttı. İkinci sırada yer alan Netflix ise pazar payını 2 puan düşürerek yüzde 27’ye geriledi.

Bununla birlikte, geçen yaz Türkiye’ye giriş yapan Disney+, kısa sürede büyük başarı yakaladı. Disney+, sadece 9 ay gibi kısa bir sürede yüzde 9’luk pazar payına ulaştı. Bu hızlı yükseliş, rakiplerinin pazar paylarının azalmasında etkili oldu.

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MUBI de pazar payını yarı yarıya düşürdü. 2021 son çeyreğinde yüzde 7 olan payı, 2023 ilk çeyreğinde %4’e geriledi.

Uzmanlar, Disney+’ın hızlı gelişiminin devam etmesi halinde, sektördeki dengeleri değiştirebileceğine ve liderliğin el değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde dijital platformlar arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.

İçindekiler Ülkemizde hizmet veren platformlar ve güncel fiyatları

Ülkemizde hizmet veren platformlar ve güncel fiyatları

Netflix Disney+ Prime Video BluTV MUBI Exxen Gain TOD İçerik Bolluğu Çok Fazla Çok Fazla Fazla Fazla Fazla Az Yeterli İyi Çözünürlük ve HDR 4K / Dolby Vision 4K / Dolby Vision / IMAX Enhanced 4K / Dolby Vision Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Arayüz Rahat Normal Normal Eh Eh Kötü Eh Kötü Yerli İçerik Bol Yeterli Eh Bol Yeterli Bol Bol Bol Dublaj/Altyazı Bol Bol Yeterli Bol Bol Bol Bol Bol Aynı Anda İzleme 5 4 3 1 2 1 3 1 Fiyat 64 TL / 131 TL 65TL 40TL 70TL 50TL 50 TL / 150 TL 35TL 50 TL / 250 TL

Ayrıca aşağıdaki videodan Netflix, Disney+, Prime Video, BluTV, MUBI, GAİN, Exxen ve TOD gibi servisleri içerik, arayüz, Türkçe dil desteği gibi noktalarda ele alarak değerlendirdik. Siz hangisini alırdınız veya hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.