Türkiye, Swarm’da Dünyanın En Çok Yer Bildirimi Yapan Ülkesi Oldu!

Ülkemizde ciddi bir alışkanlık haline gelen check-in (yer bildirimi) konusu, verilerle kendini ispatladı. Ajans Press’in raporuna göre Swarm üzerinde en çok yer bildirimi yapan ülke Türkiye oldu.

Özellikle lise ve üniversite çağlarındaki genç arkadaşların fazlasıyla kullandığı Swarm, Foursquare olarak ortaya çıkmış, ardından Swarm’a evrilmişti. Bulunduğunuz mekanda olduğunuzu belirttiğiniz check-in yani yer bildirimi yapabildiğiniz bu uygulama, ülkemizde gerçek manada yoğun olarak kullanılıyor.

Şöyle ki, Ajans Press’in raporuna göre 2017 yılında dünya genelinde 10 milyarı aşan yer bildirimi yapılmış ve sadece Türkiye’den bu 10 milyarın 2,5 milyar bildirimi yapılmış. Dünya genelindeki tüm yer bildirimlerinin 4’te 1’ini yapan Türk halkı, bulunduğu yeri paylaşmayı ne kadar sevdiğini de göstermiş oldu. Tabii bu bildirimlerin kaç tanesi evde otururken eğlence mekanlarında yapılmıştır, bilemiyoruz.