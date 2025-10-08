Tesla, Model Y Standart versiyonu ile serinin en ulaşılabilir seçeneğini sunuyor. 39.990 dolarlık fiyatıyla markanın diğer modellerine kıyasla daha uygun bir seçenek olsa da, donanım tarafında bazı kısıtlamalar dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir; Togg T10F vs BYD Seal | Aynı fiyata iki sedan elektrikli otomobil!

600 kilometrelik menzil ve 6.8 saniyelik hızlanma değeri, günlük kullanım için yeterli performans sağlıyor. 225 kW hızlı şarj gücü ve 15 dakikalık Supercharge ile 260 kilometreye kadar menzil kazanabilmesi ise pratiklik açısından önemli bir avantaj.

Tasarım tarafında Model Y Standart, Tesla’nın sade çizgisini koruyor. Stealth Grey, Pearl White ve Diamond Black renk seçenekleriyle sade ama modern bir görünüm sunuyor. 18 veya 19 inç jant tercihleri, aracın genel karakterini değiştirmese de şehir içi kullanımda konfor odaklı bir yapı ortaya koyuyor. Kapalı cam tavan, siyah iç mekan ve kumaş-veganderi karışımı koltuklar, aracın maliyet odaklı tasarım anlayışını destekliyor.

İç mekanda 15.4 inçlik ana ekran yine Tesla deneyiminin merkezinde yer alıyor. Ancak arka ekranın bulunmaması, arka koltuklarda manuel klima ve katlama özellikleri gibi detaylar, bu versiyonun temel kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olduğunu gösteriyor. Orta konsolun varlığı ergonomiyi artırsa da genel iç mekan sade tutulmuş. Aydınlatma detaylarının sınırlı olması da fark edilen unsurlardan biri.

Sürüş tarafında pasif amortisör sistemi, adaptif hız sabitleyici gibi temel sürüş destekleri yer alıyor. Ancak otomatik direksiyon ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri bu versiyonda sunulmuyor. Bu durum, Model Y Standart’ın Tesla’nın sürüş teknolojilerindeki “giriş seviyesi” konumunu net biçimde ortaya koyuyor.

Genel olarak Tesla Model Y Standart, performans ve menzil değerleriyle günlük kullanıma uygun bir elektrikli SUV olsa da, donanım anlamında oldukça sade bir paket sunuyor. Tesla markasına erişim için mantıklı bir başlangıç noktası olabilir; ancak konfor, teknoloji ve otomasyon tarafında beklentisi yüksek olan kullanıcıların daha üst versiyonlara yönelmesi gerekebilir.