Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan turkey.org alan adının artık Türkiye’ye ait olmayacağı haberleri, internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde açık artırmaya konulan domain, 15,759 dolar bedelle yeni sahibine geçti. Koskoca Türkiye’ye özgü bu domainin açık artırmada satılması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Satılmadık ne kaldı arkadaş!

Turkey.org Alan Adının Neden Yenilenmediği Bilinmiyor!

Turkey.org domaini, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğu için oldukça değerliydi ve 1995 yılından beri Türkiye’nin tescilli bir alan adı olarak kullanılıyordu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği, domaini yenilemedi ve bu alan adı böylece açık artırmaya düştü. Bu durum, domainin önemine kıyasla oldukça düşük bir fiyata satılmasına yol açtı. Turkey.org alan adı yeni sahibi tarafından GoDaddy adlı bir platform üzerinden satın alındı.

Neden Türkiye Cumhuriyeti’nin domaini yenilemediği konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medyada bazı spekülasyonlar yapıldı. Özellikle “Turkey” kelimesinin yerine “Türkiye” kelimesinin kullanılması gerektiği ve belki de bu nedenle domainin düşürüldüğü öne sürüldü. Hatırlatmak gerekirse, Türkiye uluslararası arenada Turkey adı yerine Türkiye kullanılmasını kararlaştırmıştı.

Bu gelişme, internet alan adlarının ve domainlerin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ülkelerin resmi web sitelerinin alan adları, o ülkenin tanıtımı ve temsil edilmesi açısından büyük öneme sahip. Türkiye’ye ait olan turkey.org domaininin başka bir sahibe geçmesi, Türkiye’nin resmi web siteleri açısından bir değişikliğe neden olabilir.

Ayrıca gelecekte bu domainin nasıl kullanılacağı ve yeni sahibinin ne tür bir içerik sunacağı henüz bilinmiyor. En azından tedbiren bu alan adının yenilenmesi için başvuru yapılabilir ve Türkiye’nin eski alan adının bile yanlış kişilerin eline geçmesi engellenebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği’nin domaini neden yenilemediği konusundaki belirsizlik merak konusu olmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir: Yemeksepeti Kurucusundan Martı CEO’suna Zehir Zemberek Sözler!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konuda ne yapılabilirdi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!