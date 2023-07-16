Yemeksepeti’nin Kurucusu Nevzat Aydın, Martı uygulamasından gelen ve Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’i İstanbul Havalimanı’nda karşılamaya davet eden bildirimi Twitter hesabından paylaşarak Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı! Nevzat Aydın biraz kızmış sanki!

Yüksekten Uçup Erken Çakılan Martı!

Nevzat Aydın, paylaştığı mesajda Martı’nın ilk yatırımcılarından olduğunu belirtti ve Martı ve şirket CEO’su Oğuz Alper Öktem’in başarılı bir şekilde “sarı taksi” mücadelesini verdiğini vurgulayarak Martı’yı takdir ettiğini ancak Öktem’in davranışlarını yersiz bulduğunu söyledi.

Martı’nın SPAC yapısıyla yapılan halka açılma sürecinde bazı olumsuzluklar yaşandığına da dikkat çeken Aydın, SPAC yapısının Martı için kötü bir halka açılma sürecine neden olduğunu belirterek, hisselerin değer kaybettiğini ifade etti. Martı’nın halka açılmasıyla ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Aydın, gelecekte şirketin başarıyla yoluna devam etmesini temenni etti.

Ancak Yemeksepeti kurucusu asıl eleştirisini, Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’in tavrı ve egosu üzerine yaptı. Aydın, Öktem’in egosunu çok büyük ve alışılmadık bir seviyede gördüğünü belirterek, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti. Bu eleştirileriyle birlikte Aydın, Martı’nın geleceği için umutlu ve olumlu bir sonu temenni etti.

Nevzat Aydın’ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“Ben Martı’nın ilk yatırımcılarındanım. Alper’i ve Martı’yı da özellikle ‘sarı taksi’ mücadelesi anlamında çok başarılı buluyorum. Ne yazık ki SPAC yapısıyla çok kötü bir halka açılma süreci oluyor. 10’dan halka açılan hisse şu anda sadece 3 gün sonra 2’nin altına indi.

Ama hepsi bir yana bu ego olayı bambaşka bir yere gidiyor – ben de egoluyumdur da bu seviyeyi hiç görmedim daha önce. Sonu hayırlı biter umarım.”

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Bu olay, teknoloji ve girişimcilik dünyasında ilgi çekici bir tartışma konusu olmuş ve Aydın’ın eleştirileri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış durumda. Gelecekte Martı’nın nasıl bir yöne evrileceği ve bu tür konularda nasıl adımlar atılacağı merakla takip ediliyor. Bakalım Martı cephesi girdiği bu borsa savaşından galip ayrılabilecek mi?