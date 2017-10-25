Yaani: Turkcell’den yerli arama motoru

Turkcell, Yaani ismini verdiği arama moturunu tanıttı. Turkcell tarafından 1.000 kişilik bir ekiple yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkan arama motoru Türkçeyi çok iyi anlıyor.

Uzun süredir Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın düsturuyla hareket eden Turkcell bu iş için önemli bir adım attı. Yaani isimli arama motorunu şu an itibariyle devreye alan teknoloji şirketi, şimdilik yalnızca mobil uygulama üzerinden hizmet veriyor.

Basın toplantısında geliştirilen arama motoru Yaani’yi anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, arama motorunun interneti tarayan “crawler” yapısının Turkcell abonelerinden gelen gerçek zamanlı konum bilgisiyle daha isabetli arama sonuçları üretildiğini söyledi. Üçüncü şahıs işbirlikleri olmadığını da ekleyen Terzioğlu Turkcell abonelinin Yaani uygulaması ve uygulamayla bütünleşik tarayıcısı üzerinden yaptıkları kullanımların veri trafiği kotasından düşmediğini, uygulamayı indiren abonelere 1 GB, kullanan abonelere de yine 1 GB internet hediye edildiğini belirtti.