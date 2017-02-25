Turkcell’den Kaan Terzioğlu Mobile World Congress’te Konuşma Yapacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 27 Şubat Pazartesi günü Mobile World Congress’te geleceğin teknolojilerini anlatacak.

Mobil düyanın en önemli buluşması olarak görülen Mobile World Congress’te Turkcell aktif bir katılım sağlayacak. Tüm dünyanın gözü bu hafta Barselona’ya çevrilecek. 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte Kaan Terzioğlu “İnovasyon için Mobil Teknolojiler” konulu panelde bakanlara, hükümet yetkililerine ve düzenleyici kurumların temsilcilerine seslenecek.

Terzioğlu özellikle şirketin Merhaba Umut, Hayal Ortağım ve WeWALK gibi ürünlerinin doru kullanıdığı zamanlarda insanlığa ne kadar faydalı olduğu konusu üzerinde duracak. Panelde ayrıca 5G, yapay zeka, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi son teknoloji konuları konuşulacak.

Mobile World Congress kapsamında organize edilen Glomo Awards’ta Turkcell 5 dalda ödüle aday gösterildi. Şirket Bütünleşik Yaşam Ödülleri, Eğitim ve Öğrenim Alanında En İyi Mobil Yenilik gibi dallarda da Turkcell Akademi Kurumsal LMS adaylar arasında yer alıyor. Tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilen BiP uygulaması ise En İyi Bütünleşik, Yaşam Mobil Uygulaması kategorisi dalında finale kalannar arasında yer alıyor. Şirket ayrıca En Yenilikçi Mobil Uygulama, Ekonomik ve Sosyal Gelişim, Olağanüstü Durumlar veya İnsani Yardım Amaçlı Geliştirilmiş En İyi Mobil Uygulama ve En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji dalında finale kalma başarısı gösterdi.