Turkcell Teknoloji Zirvesi için geri sayım başladı

Turkcell Teknoloji Zirvesi, Turkcell tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin marka etkinliği haline geldiği bir etkinlik. 4 Nisan Çarşamba Günü Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açaçacak olan zirvenin bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek. Etkinlik, ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganıyla başlayacak. Tüm iş dünyası ve teknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Teknoloji Zirvesi’nde, gelecek yerine teknolojinin şu anı, bugünü ele alınacak, günümüzdeki fırsatlar ve Türkiye’nin teknoloji atılımları anlatılacak. Zirve gün boyunca 30’dan fazla oturuma ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, birbirinden değerli yerli ve yabancı 100’e yakın fikir önderini dinleme şansına sahip olacak.

Turkcell Teknoloji Zirvesi için yapay zekanın öncüleri geliyor

Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında TED Talks konuşmacılarda en çok izlenen 6’ncı kişi olan ve yapay zeka ile ilgili öncü isimlerden Profesör Stuart J. Russell ile GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd yer alıyor. Aynı zamanda, IBM Watson CTO’su (Teknoloji Yöneticisi) Rob High ve TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio’ın anlatacakları da merakla bekleniyor.

‘Türkiye neleri başarıyor?’

Teknoloji Zirvesi’nin ana teması ‘İnsan için teknoloji’ ve ‘Türkiye yapar’ olacak. Zirvede Türkiye’nin teknolojide geldiği konum ve Türkiye’nin neleri başardığı masaya yatırılacak. Ayrıca, yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular; katılımcılar, konusunda uzman konuşmacı ve bilim adamları tarafından ele alınacak. Yine zirvede, günümüzün en büyük tartışma konularından biri olan robotların hayatımıza girişi ve gelişimi ‘insan için teknoloji’ yaklaşımı ile tartışılacak. Oturumlar gün boyunca etkinliğin mobil uygulaması üzerinden ve Turkcell web sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Yine TV+‘taki Life+ kanalı da canlı yayınlar haricinde röportajlar ve etkinliğe özel içeriklere yer verecek.