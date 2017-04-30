Türkiye’nin küresel gücünü ve bilişim sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Turkcell, Türkiye Bilişim Derneği’nden ödül aldı.

Türkiye Bilişim Derneği, Turkcell’e Ar-Ge, istihdam ve verimlilik alanlarındaki çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. Ödül TBD tarafından Antalya’da gerçekleştirilen 24. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri’nde takdim edildi.

Şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ödül ile ilgili küresel pazarda rekabet eden bir şirket olduklarını ve ülkemizin kalkınması için inovasyon kültürülünün ve teknolojisinin gelişmesine inandıklarını dile getirdi.

Şirket inovasyon ve Ar-Ge üssü olan Turkcell Teknoloji ile 700’den fazla mühendisiyle yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülkemizin teknoloji üretiminde söz sahibi olması için çalışıyor. Bölüm bugüne kadar yaptığı 788 ulusal ve 79 uluslararası patent başvurusu ile ülkemizin iletişim ve haberleşme sektöründe lideri konumunda bulunuyor.