Turkcell, GNÇYTNK Programı ile Mobil İş Başvurusu Dönemini Başlatıyor

Turkcell’in yenilikçi insan kaynakları programı GNÇYTNK’nin ikinci döneminde de ilk dönemde olduğu gibi önemli yenilikler devam ediyor.

Turkcell işe alım süreçlerine yenilikler getiriyor. Şirketin yenilikçi vizyonu ile hayata geçen GNÇYTNK programı ikinci döneminde yeni bir uygulama daha başlıyor. Bu uygulama kapsamında başvuru sürecinin ilk adımı BiP uygulaması üzerinden gönderilen mesaj ile başlıyor. 15 Aralık tarihinde başlayan yeni dönemde ilk günden bu güne yapılan başvuruların 33 bin adeti BiP üzerinden gerçekleşti. Başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Akıllı telefonu etkin bir şekilde kullanan Y jenerasyonu için hazırlanan GNÇYTNK programı aynı zamanda dünyada bir ilki temsil ediyor. BiP üzerinden yapılan başvurular sayesinde adaylar daha işe başvurma sürecindeyken inovatif bir şrikette olmanın nasıl olduğu deneyimi yaşatılıyor.

Adaylar BiP uygulamasını yükledikten sonra Keşfet bölümüne girerek burada yer alan İş & Marka kategorisinden GNÇYTNK servisine giriyor. Burada bulunan GEL BENCE! butonuna tıklayarak başvuru sürecine başlayabiliyorlar. Buradan ad, soyad, telefon numarası ve e-posta bilgilerini girip teyit eden adaylar e-posta adreslerinden bu bilgileri doğruluyor. BiP’ten yapılan başvurular geri alınmıyor bu yüzden adayların ilk seferde doğru bilgileri girmesi gerekiyor.