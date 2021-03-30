Türk Telekom Telefon Kütüphanesi | Kitapların sesi!

Türk Telekom 10 yıl önce Telefon Kütüphanesi uygulamasını hayata geçirdi. Üstelik kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu. Kütüphane Haftası kapsamında Türk Telekom tarafından bir bilgi paylaşıldı. Telefon Kütüphanesi içerikleri bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenmesi söz konusu. En çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu.

reklam

Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı en çok dinlenen oldu!

Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. Özellikle 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000’e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlenme söz konusu.

Hayatı kolaylaştıran özellikler!

Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca bu kapsamda 2017 yılında Türkiye’de bir ilk hayata geçti. Uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunmasıyla dikkat çekti. Aynı yıl uygulamaya dâhil edilen Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. Uygulamanın bir diğer yeniliği ise sağlık alanında oldu. Telefon Kütüphanesi’nde 2020’de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle hayata geçirilen ilaç barkodu okuma özelliği ile bir ilke daha imza attılar. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. Ayrıca Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisinde bir haber servisi alıyor. Bu sayede kullanıcıların dünya ve ülke gündemini anlık takip edebilmelerini sağlıyor.

reklam

Diğer yandan, Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllü kayır oldu. Üstelik uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı.

Görme engellilerin kitaplara erişim yolculuğunda onlara gönüllü okuyucular eşlik ediyor, sesleriyle yol arkadaşlığı yapıyor. Görme engelliler, okunmasını talep ettikleri kitapları Boğaziçi Üniversitesi GETEM’e bildiriyorlar. GETEM’e üye olan gönüllü okuyucular da bu talep listesinden kitap seçebilirler. ‘Kitaplara Ses’ uygulaması ile GETEM’in arşivine gönderiyorlar. Görme engelli kitapseverler, arşivde yerini alan sesli kitapları, Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile dinleyebiliyorlar.

Sizin için hazırladığım alışveriş listesine buradan ulaşabilirsiniz!