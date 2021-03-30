Türk Telekom
Türk Telekom Telefon Kütüphanesi | Kitapların sesi!
Türk Telekom 10 yıl önce Telefon Kütüphanesi uygulamasını hayata geçirdi. Üstelik kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu. Kütüphane Haftası kapsamında Türk Telekom tarafından bir bilgi paylaşıldı. Telefon Kütüphanesi içerikleri bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenmesi söz konusu. En çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu.
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Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı en çok dinlenen oldu!
Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. Özellikle 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000’e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlenme söz konusu.
Hayatı kolaylaştıran özellikler!
Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca bu kapsamda 2017 yılında Türkiye’de bir ilk hayata geçti. Uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunmasıyla dikkat çekti. Aynı yıl uygulamaya dâhil edilen Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. Uygulamanın bir diğer yeniliği ise sağlık alanında oldu. Telefon Kütüphanesi’nde 2020’de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle hayata geçirilen ilaç barkodu okuma özelliği ile bir ilke daha imza attılar. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. Ayrıca Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisinde bir haber servisi alıyor. Bu sayede kullanıcıların dünya ve ülke gündemini anlık takip edebilmelerini sağlıyor.
Diğer yandan, Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllü kayır oldu. Üstelik uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı.
Görme engellilerin kitaplara erişim yolculuğunda onlara gönüllü okuyucular eşlik ediyor, sesleriyle yol arkadaşlığı yapıyor. Görme engelliler, okunmasını talep ettikleri kitapları Boğaziçi Üniversitesi GETEM’e bildiriyorlar. GETEM’e üye olan gönüllü okuyucular da bu talep listesinden kitap seçebilirler. ‘Kitaplara Ses’ uygulaması ile GETEM’in arşivine gönderiyorlar. Görme engelli kitapseverler, arşivde yerini alan sesli kitapları, Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile dinleyebiliyorlar.
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Türk Telekom
Türk Telekom’da esnaf faturası aylık 10 TL!
Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma konusunda istikrarlı. Özellikle pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom ’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kampanya kapsamında internet paketini beraberin de satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeme gerçekleştirip faydalanacak. Ayrıca esnaf destek paketinde Dört farklı paket seçeneği mevcut. Ayrıca ilgili kampanya pandemi sonrasında da devam edecek.
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Herkes için iletişim dediler!
Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan; Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunun altını çizdi. Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız yer almakta. Türk Telekom’un herkes için iletişim ilkemiz var. Üstelik esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.
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Türk Telekom
Türk Telekom ‘dan Kız istemeli Reklam!
Türk Telekom, sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konseptli yeni reklam filmiyle ekranlara sundu. Özellikle ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından internet üzerinden katıldığı kız isteme törenini konu alıyor. Üstelik marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu rol alıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, işten sosyal yaşama kadar pek çok süreçte evde bulunduğumuz bu dönemde, özellikle müşterisinin her anında yanlarında olduğunu anlattığı yeni bir reklam filmini sundu.
Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan var!
Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmi, bir önceki reklamın devamında yaşananları konu edindi. Önceki filmde, arabası bozulduğunda ona yardımcı olan gence bu kez İmirzalıoğlu ‘hayırlı bir iş için’ yardım ediyor. Ayrıca İmirzalıoğlu, çiftin aileleri ve yakınları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından internet aracılığıyla ekran üzerinden tanıklık ediyor. Özellikle keyifli ve sıcak görüntüler sunan reklam filminin yönetmenliğini ise Atiye, Aile Arasında gibi birçok önemli yapımda imzası bulunan Ozan Açıktan yaptı.
Kadro;
- Reklamveren: Türk Telekom
- Reklamveren Ekibi: Yeşim Uzuner, Didem Tüzün Dülger, Tuğçe Genç Gürsoy
- Reklam Ajansı: Concept
- ECD: Kerem Özkut
- Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir
- Kreatif Ekip: Taygun Taşçı, Serkan Gültekin, Emir Anarat, Demeter Dinler
- Grafiker: Orkut Yalçın
- Müşteri İlişkileri Direktörü: Barış Alemdar
- Müşteri ilişkileri: Sanem Türkmen, Ayşenaz Altınöz, Sıla Ezgi Avcı, Ulaş Belgen
- Stratejik Planlama: Onur Aydın
- Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Canan Polat
- Prodüksiyon Şirketi: PToT Film
- Yönetmen: Ozan Açıktan
- Müzik: 25m2
- Post Prodüksiyon: Sinefekt
Genel
Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin “mobil ağ deneyimini ölçmek” konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom, gösterdiği performansını ve gelişimini global ölçekte tescil etti. Ayrıca Türk Telekom, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle bilinen OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021”in ‘Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri arasında yer aldı.
Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u; Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi. Ayrıca Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak; “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti. Aynı zamanda Türk Telekom, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör oldu.
OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Ayrıca mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Ek olarak global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Aynı zamanda beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”
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