Türk Telekom’da esnaf faturası aylık 10 TL!

Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma konusunda istikrarlı. Özellikle pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom ’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kampanya kapsamında internet paketini beraberin de satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeme gerçekleştirip faydalanacak. Ayrıca esnaf destek paketinde Dört farklı paket seçeneği mevcut. Ayrıca ilgili kampanya pandemi sonrasında da devam edecek.

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Herkes için iletişim dediler!

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan; Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunun altını çizdi. Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız yer almakta. Türk Telekom’un herkes için iletişim ilkemiz var. Üstelik esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.

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