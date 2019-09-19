Razer Huntsman Tournament Edition çıktı! Tam bir Espor klavyesi!

Razer Huntsman Tournament Edition özellikle espor turnuvalarnda fark yaratmak isteyen oyuncular için tasarlanarak kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

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Huntsman TE, Razer’ın ultra hızlı, optik anahtarlarına sahip yapısıyla Huntsman klavye ailesine katıldı. Haziran 2018’de piyasaya çıktıktan sonra beğeni toplayan Razer Huntsman Elite, ABD’de en çok satan oyun klavyesi haline geldi. Razer’ın yüksek performanslı oyun klavyesi serisine en son eklenen Huntsman Tournament Edition ise daha da hızlı tepki veren yeni tip optik anahtar Razer lineer optik anahtar bulunuyor.

Razer, mekanik oyun klavyelerine öncülük ederek espor performansını artırmak için anahtar yeniliğini artırmaya devam ediyor. Yeni optik lineer anahtarlar hareketleri anında yakalamak için ışığın gücünü kullanıyor. Bir tuşa ne zaman basıldığınıanlamak üzere kızılötesi ışık demeti kullanan teknoloji, geleneksel mekanik anahtarlara göre çok daha yüksek hassasiyet ve çalıştırma hızı sağlıyor.

Razer Huntsman Tournament Edition kompakt Tenkeyless yapısında tasarımının yan tarafına yerleştirilmiş ayrılabilir USB-C kablosu, klavyenin herhangi bir turnuvaya kolayca taşınmasını sağlıyor. Dahili hafıza sayesinde, oyuncular herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, önceden belirlenmiş 5 profil ayarına anında erişebilecekler. Huntsman Tournament Edition için, Razer, PBT tuş başlığında mevcut en ince ve en şık yazı tipine sahip sağlam, özel tasarım çift baskı PBT tuş başlıkları üretmek için kendi özel takımlarını geliştirdi. Huntsman TE, oyuncular için 16.8 milyon renk seçeneği ile kullanıcıların klavye aydınlatma efektlerini kişiselleştirmelerini sağlayan, dünyanın en popüler RGB aydınlatma sistemi Razer Chroma’ya sahip. Ek olarak, Huntsman TE’nin alt sırasındaki tuşların boyutu, kolay tuş kişisellşetirmesine izin verecek şekilde standartlaştırılmıştır. Oyuncular, herhangi bir anahtarı kendi seçtikleri üçüncü parti klavye tuşları ile değiştirmeyi seçebilirler.

Huntsman Tournament Edition klavyesinin her özelliği Team Razer üyeleri; Team EG’den Arteezy, MIBR’den TACO, Seoul Dynasty’den Ryujehong ve Fleta gibi sporcular tarafından test edilip onaylandı. 150 Euro satış fiyatına sahip olan ürün espor arenalarında fazlasıyla dikkat çekecek gibi gözüküyor.