Dünyada ve ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde, sivil arama kurtarma ekiplerinin hayat kurtarmadaki rolü giderek artıyor. Bu anlamda Türk Telekom çalışanlarının gönüllü olarak oluşturduğu Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.

Türk Telekom, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil savunma hareketi olan TTAKE özelinde bir tanıtım filmi hazırladı. Filmde, 2011 yılında Van Depremi’nde enkaz altındayken Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarılmış bir babanın hikâyesi konu edildi.Doğum günü kutlaması görüntüleriyle başlayan filmde, 7 yıl önce Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi tarafından depremden kurtarılmış babanın yeniden hayata dönüşü canlandırıldı.

Depremzedenin ailesiyle yaşadığı mutlu anlar, ikinci bir şansın tadını nasıl çıkardığı, enkazdan kurtarılma anı kare kare filme yansıtıldı. Ayrıca filmde Van Depremi’nde, Karadeniz’de yaşanan sellerde, yakın zamanda yaşanmış afetlerde görevini başarıyla yerine getiren TTAKE’in çalışmalarına, tatbikatlarına, eğitimlerine, ekip ve teçhizat görüntülerine de yer verildi.

TTAKE Hakkında

TTAKE, AFAD ile koordineli bir şekilde, olası bir afet durumunda kullanılacak teknolojik ekipman ve teçhizatlarla birlikte olay yerine ulaşarak bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor. TTAKE’nin 30’u merkezde olmak üzere Türkiye genelinde 11 bölgede oluşturduğu destek ekipleriyle birlikte toplam 150 üyesi bulunuyor. Söz konusu bölgelerde oluşturulan destek ekipleri, bulundukları bölgenin coğrafyasına ve karakteristik özelliklerine uygun olarak eğitim alarak bu alanlarda uzmanlaşıyor. TTAKE, ilk ciddi tecrübesini 2011 yılında 7,2 şiddetinde meydana gelen ve 300 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği Van depreminde yaşadı. TTAKE, AFAD ile etkin ve hızlı şekilde organize olarak beş gün boyunca enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı.