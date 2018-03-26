Türk Telekom 2500 kişi istihdam edecek

Türk Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü Ankara’da düzenlenen törenle imzalandı. 2.500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

Doany: “Telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirketiz”

Firma CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti. Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34.502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi.

Türk Telekom olarak 41,7 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizen Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak ve Türk Telekom’un ürün ve servislerinden ülkemizde çok daha fazla insanımızın faydalanmasına imkân tanımak. Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2.500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”

Önümüzdeki 5 aylık dönemde belli kriterlere sahip 2.500 teknikeri Türkiye’nin dört bir yanında işe alacaklarını vurgulayan Doany, “Bu sayede, umut ediyoruz ki vatandaşımıza ve kurumlarımıza çok daha kaliteli bir hizmet deneyimi sağlayacağız. Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2.500 tekniker alımı için ihtiyaç duyulan kriterler şu şekilde:

İki yıllık Meslek Yüksek Okullarının Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak

Askerlik ile ilişiğin olmaması (tamamlanmış yada muaf)

30 yaşını aşmamış olmak

Sürücü belgesine sahip ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek

Yukarıdaki kriterleri sağlayan adaylar, müşterilere en üst seviyede hizmet edebilmeleri için sayısal & sözel anlama, görsel dikkat, aritmetik işlem becerisi vb gibi konuları kapsayan bir sınava tabi tutulacaklar. Sınavı geçen adaylarla Türkiye’nin dört bir yanında bölgelerde mülakatlar düzenlenecek ve bu mülakatlarda mesleki bilgi başta olmak üzere, müşteri odaklılık, problem çözme, planlama gibi objektif kriterlere göre yetkinlik bazlı bir değerlendirme yapılacak. Sınav ve mülakatlarda başarı gösteren adayların İŞKUR ile imzalanan protokol doğrultusunda işe alımları gerçekleştirilecek.