Türk Klavyesi TAMBU’da Türk’e Özel Simgeler; İnce Belli Bardak, Simit, Döner, Çay…

İnce belli bardaktan çay isteyenler, “gelirken simit al” diyenler, telaşını “eteklerim zil çalıyor” diyerek aktarmayı dileyenler, “hık demiş burnundan düşmüş”, “eyvallah” diyenler ve kültürümüze özgü daha birçok ikonu kullananlar ilk milli dijital klavye TAMBU’da buluşuyor.

Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’da kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF’ler, atasözlerine ve deyimlere hızlı erişim gibi öğeler yer alıyor. TAMBU’yla birlikte sevincimizi, kederimizi, öfkemizi, hissettiğimiz ya da özlemini çektiğimiz her duyguyu ve milli kültürümüze ait simgeleri kolayca ifade etmek mümkün hale geliyor.

Mobil iletişimde kendini ifade etmenin yeni yolu TAMBU ücretsiz olarak internet mağazalarından indirilebiliyor ve bütün Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.