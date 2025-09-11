Bu videomuzda 9 Eylül tarihinde lanse edilen iPhone 17 serisine göz atıyoruz. Her bir videoda ayrı ayrı değerlendireceğimiz telefonlarda ilk olarak iPhone 17 baz modelinin detaylarına bakıyoruz.

iPhone 17 Teknik Özellikleri;

Renk: Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Adaçayı, Lavanta

Çerçeve: Alüminyum Çerçeve

Arka Yüzey: Renkle işlenmiş cam arka yüzey

Koruma: IP68 (30 dk / 6 metre)

Boyut: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm

Ağırlık: 177 gram

Ekran: 6,3 inç 2622 x 1206 piksel Super Retina XDR OLED 120 Hz ekran

Parlaklık: 1000 nit (tipik); 1600 nit (HDR); 3000 nit (açık hava); 1 nit

HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Ekran Koruma: Yansıma önleyici kaplama /Ceramic Shield 2

İşlemci: Apple A19

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB

Kamera: 48 MP + 48 MP

Ön Kamera: 18 MP

Kablosuz Ağ: 5G (sub‑6 GHz), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC

Batarya: 3.692 mAh (A3520)

Şarj: 40 Watt ile 20 dk’da %50

Kablosuz Şarj: 25 Watt MagSafe/Qi2

iPhone 17 Türkiye Fiyatları