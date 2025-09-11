Bu videomuzda 9 Eylül tarihinde lanse edilen iPhone 17 serisine göz atıyoruz. Her bir videoda ayrı ayrı değerlendireceğimiz telefonlarda ilk olarak iPhone 17 baz modelinin detaylarına bakıyoruz.
İçindekiler
TÜM DETAYLARI İLE iPHONE 17 | Beklenen Yenilikler Gelmiş!
iPhone 17 Teknik Özellikleri;
- Renk: Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Adaçayı, Lavanta
- Çerçeve: Alüminyum Çerçeve
- Arka Yüzey: Renkle işlenmiş cam arka yüzey
- Koruma: IP68 (30 dk / 6 metre)
- Boyut: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm
- Ağırlık: 177 gram
- Ekran: 6,3 inç 2622 x 1206 piksel Super Retina XDR OLED 120 Hz ekran
- Parlaklık: 1000 nit (tipik); 1600 nit (HDR); 3000 nit (açık hava); 1 nit
- HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Ekran Koruma: Yansıma önleyici kaplama /Ceramic Shield 2
- İşlemci: Apple A19
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 48 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 18 MP
- Kablosuz Ağ: 5G (sub‑6 GHz), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC
- Batarya: 3.692 mAh (A3520)
- Şarj: 40 Watt ile 20 dk’da %50
- Kablosuz Şarj: 25 Watt MagSafe/Qi2
iPhone 17 Türkiye Fiyatları
- 256 GB: 78.000 TL
- 512 GB: 90.000 TL