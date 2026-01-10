CES 2026’dayız ve bu videoda fuarın ödüllü robot süpürgesi Roborock Saros 20 Serisini yakından inceliyoruz! Yenilikçi tasarımı, gelişmiş sensörleri ve üst seviye temizlik teknolojileriyle dikkat çeken Saros 20 Serisi, CES 2026’nın en çok konuşulan ürünlerinden biri olmayı başarıyor.

Videoda; Roborock Saros 20 Serisi’nin sunduğu akıllı navigasyon, güçlü emiş performansı, engel tanıma yetenekleri ve günlük kullanımı kolaylaştıran yeni özelliklerini fuar ortamındaki ilk izlenimlerimizle aktarıyoruz. CES 2026’da ödül alan bu robot süpürgenin neler sunduğunu merak ediyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler!

