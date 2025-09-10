Apple geçtiğimiz gün yeni iPhone 17 Serisi’ni tanıttı. Peki güncel fiyatlarına ve teknik özelliklerine göz attığımızda bir önceki modeli iPhone 16 mı almak daha mantıklı yoksa aradaki fiyat farkını vererek iPhone 17 almak mı daha mantıklı? Bu sorunun cevabını videoda veriyoruz.

iPhone 16 ve iPhone 17 renk seçenekleri açısından benzerlik taşıyor: Siyah, Beyaz, Pembe, Yeşil ve Mavi tonları her iki seride de mevcut. Boyutlarda ise küçük fakat önemli bir değişiklik göze çarpıyor. iPhone 16, 147,6 mm uzunluk, 71,6 mm genişlik ve 7,8 mm kalınlık ile 170 gram ağırlığında gelirken; iPhone 17, 149,6 mm uzunluk, 71,5 mm genişlik ve 7,95 mm kalınlıkla 177 grama çıkıyor. Yani iPhone 17 biraz daha büyük ve ağır. Malzeme tarafında yine alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey tercih edilmiş. Ancak koruma kısmında iPhone 17, yeni Ceramic Shield 2 teknolojisiyle ekranı üç kat daha dayanıklı hale getiriyor. Bu, özellikle darbe ve çizilmelere karşı günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor.

Ekran tarafı, iki model arasındaki en büyük farklardan birini ortaya koyuyor. iPhone 16’da 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. 60Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunan bu panel, günlük kullanım için yeterli. iPhone 17 ise bu noktada ciddi bir yükseltme sunuyor: 6.3 inç Super Retina XDR ekran 120Hz yenileme hızıyla çok daha akıcı bir deneyim veriyor. Parlaklık seviyesi ise 3000 nit değerine çıkarılmış. Bu fark, özellikle HDR video izlerken, oyun oynarken veya güneş ışığında telefon kullananlar için gözle görülür bir iyileştirme anlamına geliyor. İnceltilmiş çerçeveler de ekrana daha modern bir görünüm katıyor.

Performans tarafında iPhone 16, Apple A18 çip ile gelirken iPhone 17, A19 çipsetine geçiş yapıyor. Yeni nesil işlemci, enerji verimliliğinde ve yapay zekâ tabanlı işlemlerde daha güçlü. Bellek kısmında iPhone 16, 8GB RAM’e sahipken iPhone 17’de bu kapasite korunmuş ancak hız ve optimizasyon iyileştirilmiş. Depolama seçeneklerinde 128GB başlangıç kapasitesi iPhone 17 modelinde 256GB seviyesine yükseltildi. İşletim sistemi tarafında iPhone 16 iOS 18 ile çıkarken, iPhone 17 iOS 26 ile geliyor. Yazılım tarafındaki yenilikler özellikle yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme ve metin tanıma gibi günlük kullanım fonksiyonlarını geliştirmiş durumda.

Kamera tarafı da önemli yeniliklerle geliyor. iPhone 16’nın 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı kombinasyonu iPhone 17 modelinde 48MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera olarak değişti. Ayrıca iPhone 17, yazılım algoritmalarındaki gelişmeler sayesinde düşük ışık performansında daha başarılı sonuçlar veriyor. Ön kamera tarafında ise 18 MP çözünürlükle iPhone 17 bir adım öne çıkıyor. iPhone 16’daki 12 MP ön kamera günlük kullanım için yeterli olsa da, sosyal medya içerikleri ve görüntülü görüşmeler için iPhone 17 Pro daha profesyonel sonuçlar sağlıyor. Ana sahne (Center Stage) özelliği ise dikey konumdayken bile yatay (16:9) çekim yapılmasına olanak tanıyor.

Batarya tarafında Apple, iPhone 17’de daha verimli donanım ve yazılım optimizasyonu sunuyor. iPhone 16’da 3561 mAh kapasite bulunurken, iPhone 17’de 3,692 mAh seviyesine yükseltilmiş. Ayrıca her iki modelde de MagSafe desteği yer alıyor, ancak iPhone 17’nin batarya ömrü günlük kullanımda yaklaşık 1-1,5 saat daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Bu fark, özellikle yoğun telefon kullanan kullanıcılar için avantajlı.

Bağlantı tarafında iPhone 16, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 ile gelirken iPhone 17 artık Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğine sahip. Bu, daha düşük gecikme süreleri anlamına geliyor. USB tarafında her iki modelde de USB-C bağlantı noktası bulunuyor, iki telefonda da USB 2 standardı bulunuyor. Türkiye fiyatları açısından iPhone 17, iPhone 16’ya göre daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip. iPhone 16 başlangıç fiyatı 65.999 TL seviyesindeyken, iPhone 17 yaklaşık 77.999 TL’den satışa sunuluyor. Yeni ekran, gelişmiş dayanıklılık, daha güçlü çipset ve 24 MP ön kamera düşünüldüğünde iPhone 16 kullanıcıları için yükseltme mantıklı olabilir.

