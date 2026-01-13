Kullanıcı deneyimi serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoda Ömer Faruk Tuğla, Xiaomi 15T Pro modeli hakkındaki deneyimlerini siz takipçilerimizle paylaşıyor.

Daha önce Sony ve POCO telefonlar kullandıktan sonra Xiaomi 15T Pro modelini almaya karar veren Ömer’in telefon hakkındaki olumlu ve olumsuz deneyimlerini bu videoda görebilirsiniz.

Eğer siz de Ömer gibi kendi kullandığınız ürünler hakkındaki deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

