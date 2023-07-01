Apple ve Qualcomm gibi birçok büyük şirket için çip üreten TSMC kısa süre önce yaptığı bir duyuruda bir siber saldırıya maruz kaldığını ve bunun sonucunda bir veri ihlali yaşandığını doğruladı. Şirket bazı verilerin sızdırıldığını kabul etti ancak müşteri bilgilerinin güvende olduğu konusunda kamuoyuna güvence verdi. TSMC’nin ticari faaliyetlerinin ise olaydan etkilenmediği belirtiliyor. İşte TSMC’ye yapılan siber saldırının detayları!

Hackerlar Verileri Kamuya Açıklamakla Tehdit Ediyor!

TSMC sözcüsü tarafından aktarılan bilgilere göre, siber güvenlik ihlali ilk olarak sunucularda yaşandı. Şirket, sağlam güvenlik protokollerine ve standart işletim prosedürlerine bağlı kalarak ilgili sunuculardaki veri alışverişini sonlandırarak olaya derhal müdahale etti.

Güvenlik olayının sorumluluğunu üstlenen grup, kötü şöhretli bir şantaj örgütü olan LockBit. LockBit çalınan verileri kendi web sitesinde yayınlamış durumda ve hacker grubu 70 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fidye talep ediyor. TSMC’nin buna uymayı reddetmesi halinde LockBit, çalınan verilerle ilişkili şifreleri ve giriş bilgilerini yayınlamakla tehdit ediyor.

TSMC, bu güvenlik ihlalinin TSMC’ye ağ, bulut bilişim, depolama ve veritabanı yönetimi gibi bilişim teknolojileri çözümleri sunan bir hizmet sağlayıcı olan Kinmax Technology‘den kaynaklandığını belirtiyor. TSMC durumu çözme konusundaki kararlılığını sürdürürken, olayı daha ayrıntılı araştırmak için ilgili makamlar ve siber güvenlik uzmanlarıyla da işbirliği yapılıyor.

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri olan TSMC’nin güvenlik ihlali teknoloji sektöründe endişelere yol açıyor. Bu olay, kuruluşların karşı karşıya kaldığı tehditleri hatırlatarak sağlam siber güvenlik önlemlerinin kritik önemini vurgulayan bir olay oldu.

TSMC’nin sunuculardaki veri alışverişini sonlandırarak verdiği hızlı yanıt, operasyonlarını güvence altına alma ve müşteri bilgilerini koruma konusundaki kararlılığını gösteren bir hareket olmuş. Apple ve Qualcomm gibi devlerin TSMC ile çalışmasının tek nedeninin üretimin kalitesi olmadığını anlıyoruz.

Şirketin yerleşik güvenlik protokollerine bağlı kalma konusundaki kararlılığı, şüphesiz bu ihlalin çözülmesinde oldukça etkili olmuş. Eğer şirket zamanında farkına varmayıp gerekli prosedürleri uygulamasaydı, dünyadaki çip krizinin başka boyutlarını konuşuyor olabilirdik.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC bu olayı atlatabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!