Koreli teknoloji devi Samsung, birçoğumuz tarafından Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla tanınsa da şirket asıl kârını yarı iletken üretiminden elde ediyor. Şirket, bu alanda lider olmak ve dünyanın en gelişmiş mobil çiplerini üretmek için büyük planlar yapıyor. Firma, çip üretimi konusunda heyecan verici planlarıyla karşımıza çıktı! İşte Samsung’un TSMC’yi devirme planları!

Samsung 2025’te Yarı İletken Sektöründe Coşacak!

Bir Amerikan gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung geçtiğimiz gün yarı iletken üretim işini genişletmek için bir yol haritası açıkladı. Şirket, 2025 yılına kadar 2nm üretim sürecine sahip çipler üretmeyi hedefliyor. Bu süreç, mobil cihazlar için seri üretime 2025 yılında başlayacak ve 2026’da yüksek performanslı bilgi işleme, 2027’de ise otomotiv sektörüne doğru genişleyecek.

Samsung’un burada en çok talep gören sektörlere yatırım yaptığını ve çiplerinin bu sektörler için en iyi hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle otomobillerdeki gelişen bilgi eğlence sistemleri, artık daha yüksek güce sahip çipler gerektiriyor. Qualcomm zaten bu konuda ciddi bir adım atmıştı, Samsung da bu trende katılacak gibi görünüyor.

Burada bazı terimler biraz kafa karıştırıcı olabilir. 2nm süreci, yarı iletken çiplerdeki transistör boyutunu ifade ediyor. Daha küçük bir boyut, daha fazla transistörün çipe sığması anlamına geliyor ve daha güçlü ve verimli çiplerin üretilebilmesini sağlıyor. Samsung, 2nm üretim sürecine geçerek ileriye dönük olarak daha gelişmiş çiplere olan ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

Yol haritası ayrıca yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları için kullanılacak veri merkezi çiplerine de odaklanıyor. Yapay zeka teknolojisi yaygınlaştıkça, Samsung bu alanda da büyümek istiyor.

Bu hamlelerin, dünya lideri yarı iletken üreticisi TSMC’yi yakalamaya yardımcı olması bekleniyor. Ancak Samsung’un TSMC’ye yetişmek için kırk fırın ekmek yemesi gerekiyor. Öyle ki, birçok araştırma iki dev arasında yarı iletken üretimi konusunda ciddi bir fark olduğunu gösteriyor.

Counterpoint tarafından kısa bir süre önce yayınlanan bir araştırmaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde TSMC küresel yarı iletken üretim gelirlerinin %59’una sahipken, Samsung toplam gelirin sadece %13’ünü elde etmişti.

Bununla birlikte, Samsung’un 2nm üretim sürecine geçiş ile durmayacağını da görüyoruz. Paylaşılan bilgiler, Samsung’un 2027 yılına kadar 1.4nm süreci üzerinde çalışmayı planladığını ve Güney Kore ile Teksas’ta tesisler açarak çip üretim kapasitesini genişleteceğini belirtiyor.

Samsung’un yarı iletken üretimindeki bu büyük hamleleri, şirketin sektördeki liderliğini sürdürmesini ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamayı amaçlıyor. Bizler de Samsung’un bu planlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çok merak ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Red Magic 8S Pro Oyun Bilgisayarlarını Kıskandıracak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket planlarını gerçekleştirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!