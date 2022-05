Tron (TRX), mayıs ayında büyük kripto para birimleri arasında önemli kazançlar elde eden kripto para birimi olarak öne çıktı. TRX, geçtiğimiz haftalarda piyasada yaşanan büyük çöküşün ortasında yerini sağlam tutmayı başaran nadir kripto paralardan oldu. Bitcoin %20 düşerken TRX aynı oranda yükselmeyi başardı. Peki Tron, Terra ‘nın yerini doldurabilir mi?

İlginizi Çekebilir: LUNA Fiyatı %1500 Yükseldi! Bir Tuzak Mı?

Kendi algoritmik stabilcoininin (USDD) piyasaya sürülmesi ile birlikte Tron, toplam kilitli değer (TVL) bakımdan dördüncü en büyük DeFi blok zinciri. Tron zincirinin toplam kilitli değeri, son 1 ayda %5’in üzerinde inanılmaz bir büyüme kaydetti. TVL’si şu anda 4,31 milyar dolar. Zincirin TVL’si son 7 günde %0.02’lik marjinal bir büyümeye tanık oldu. Bilindiği üzere geride bıraktığımız son 2 hafta Terra blok zinciri ve ilgili tokenlar için büyük bir yıkım yarattı. Terra, 30 milyar doların üzerinde bir TVL’ye sahipti. 8 Mayıs 2022’de kripto para piyasası düşüş yaşamaya başladığında Terra’nın toplam TVL’si hala 24,7 milyar dolar idi. Ancak şu an yalnızca 162,7 milyon dolarlık TVL’e sahip.

Terra’nın USD’sinin çöküşünden yalnızca 1 hafta önce Tron, benzer bir algoritmaya sahip olan stailcoin USDD’yi piyasaya sürdü. USDD ve UST aynı yanma mekanizmasına sahip ve bir para basma limiti yok. Tron, stabilcoin için 10 milyar dolarlık bir rezerv fonu oluşturmak benzer bir plana sahip. Rezervin çoğunluğu BTC’yi UST’ye benzer şekilde tutacak.

Daha önce Tron, rezervlerini artırdığını açıklamıştı. Ek, çeşitli dijital varlıkları içeriyordu. Fona 82,3 milyon doların üzerinde BTC, 181,6 milyon dolar TRX ve 295,2 milyon dolar USDT eklendi.

@trondaoreserve has increased its reserves and diversified its assets to include $82,341,872 worth of $BTC, $181,643,872 worth of $TRX, $295,200,000 worth of $USDT, among others.

Keep #BUIDLing! 💰https://t.co/SZudc7XkG0

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 18, 2022