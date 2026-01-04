AirPods Pro 3, piyasaya çıkmasının üzerinden çok geçmeden yeni iddialarla yeniden gündeme geldi. Apple’ın bu model için henüz bitmediği ve ikinci bir versiyon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bu kez odağa alınan yenilik, ses kalitesinden çok yapay zekâ destekli deneyim. İşte yeni AirPods Pro 3 özellikleri!

Yenilenen AirPods Pro 3 özellikleri neler?

AirPods Pro 3 için ortaya atılan son iddialara göre Apple, yıl bitmeden daha üst seviye bir donanım varyantı sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni versiyonun en dikkat çekici farkı ise kulaklık gövdesine entegre edilecek kızılötesi (IR) kameralar olacak. Apple’ın bu hamlesi, kulaklığı yalnızca bir ses aksesuarı olmaktan çıkarıp çevreyle etkileşime giren akıllı bir asistana dönüştürme hedefiyle örtüşüyor.

Sektöre yakın kaynaklara göre bu IR kameralar, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen görsel algı özelliklerine hizmet edecek. Kullanıcının çevresini analiz edebilen sistem, nesneler, yönler veya bağlamsal bilgiler konusunda anlık geri bildirimler sunabilecek. Özellikle Apple’ın son dönemde vurguladığı Visual Intelligence yaklaşımının, AirPods Pro 3 için yeni kullanım senaryolarının önünü açması bekleniyor.

Donanım tarafındaki bu değişim, kontrol yöntemlerinde de bir dönüşümü beraberinde getirebilir. Sızıntılara göre Apple, basınca duyarlı sap kontrollerini tamamen kaldırmayı ve el hareketleriyle yönetimi ön plana çıkarmayı değerlendiriyor. Bu yaklaşım, AirPods Pro 3 üzerinde giderek artan özellik yükünü daha sade bir kullanım deneyimiyle dengelemeyi amaçlıyor.

Yeni kameralar dışında kulaklığın mevcut modelle büyük ölçüde benzer kalacağı ifade ediliyor. Aktif gürültü engelleme, ses kalitesi ve pil performansı tarafında radikal bir fark beklenmiyor. Ancak kamera destekli yapay zekâ özellikleri, bu versiyonu net biçimde daha üst segmente konumlandıracak.

Bu durum fiyat tarafında da kendini gösterecek gibi görünüyor. Apple’ın tıpkı AirPods 4 serisinde yaptığı gibi, Pro 3’ü iki farklı donanım seviyesiyle sunması bekleniyor. Standart model mevcut konumunu korurken, kameralı sürüm daha pahalı ama daha “akıllı” bir alternatif olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AirPods Pro 3, kameralı versiyonuyla kulaklık anlayışını gerçekten değiştirebilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!