TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesini duyurdu!

TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesi olan Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’de satışa sundu. Hem gündüz, hem de gece çekim yapabilen, hareketli ve çift yönlü ses iletme gibi gelişmiş özellikler bulunan Tapo C200, 45 dolar fiyatla raflarda yerini buldu.

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IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.

Artan gereksinimlere paralel olarak daha geniş kesimlerin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi için uygun fiyatlı yeni bir IP kamera serisi geliştirdi. Tapo adına sahip bu ürün grubunun ilk üyesi olan Tapo C200, Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.

Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor.Oldukça net bu görüntülerle, evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.

Hareket algılayıp, kullanıcısına aktarabiliyor!

Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek ev sahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir.

Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.

Gizlilik ve güvenlik bir arada!

Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.

TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) kameranın kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bu uygulama ile birkaç dakika içinde kamera çalışır hale geliyor. Bundan sonra yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; sabit bir açı bulunabiliyor; kayıtları kontrol için programlama yapılabiliyor.

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Tapo C200’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 45 USD (yaklaşık 259 TL) olarak açıklanıyor.