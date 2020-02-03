Basın Bülteni
TP-Link yeni ince gövdeli powerbank’ini Türkiye’de satışa sundu!
TP-Link, yeni ince tasarıma sahip powerbank’ini Türkiye topraklarında satışa sundu. TL-PB10000 model powerbank’in en önemli özelliği şarj olabilirken başka cihazları da şarj edebiliyor olması demek yanlış olmaz.
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TP-Link, daha çok iletişim teknolojileri pazarında faaliyetlerini sürdüren bir şirket imajı çiziyor olsa da aslında çok kaliteli powerbank’lere de sahip bir firma. Markanın, piyasaya sürdüğünü açıkladığı TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor. İster cebinize atıp yola çıkın, isterseniz de el çantanızda muhafaza edin. Her tarafta kullanılabilir fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor.
TL-PB10000 powerbank’ta Li-Polimer pil yer alıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. 10.000 mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 8’i dört kez, Samsung Galaxy S9’u 2.4 kez, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebiliyor.
TL-PB10000 ile aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Powerbank’ın üzerinde 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in “Akıllı şarj” teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.
Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.
iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 18,9 USD.
Ağ Teknolojileri
TP-Link, WiFi 6 destekli erişim noktalarını duyurdu!
TP-Link, WiFi 6 teknolojisini işletmelerin kullanımına sunacak olan yeni erişim noktalarını duyurdu. EAP660 HD ve EAP620 HD model erişim noktaları, daha yüksek kapasiteli WiFi ve daha güçlü bağlantılar sunuyor.
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WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı. TP-Link, işletmelere yönelik erişim noktası (access point) ailesi olan EAP serisinde de WiFi 6’lı iki modeli duyurdu.
EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.
WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak ve ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.
TP-Link, OFDMA’yı neden kullanıyor?
OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir.
Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını çok daha verimli hale getiriyor.
1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.
Yüksek WiFi yoğunluklu işletmelerde sorunsuz bağlantı sunacak!
WiFi 6 teknolojili yeni EAP erişim noktaları, adlarında da belirtildiği gibi ‘yüksek yoğunluklu-HD’ WiFi ağları için üretilmiş ürünler. Kurumsal yonga setleri, özel antenleri, gelişmiş RF işlevleri ve otomatik kanal seçimi ile donatılan bu çözümler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda aynı anda çok sayıda kişiye sorunsuz ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. Yeni erişim noktaları 1000 müşteriye kadar bağlantı sağlayabiliyor
Omada SDN çözümü, artık daha kararlı!
TP-Link EAP erişim noktalarını yönetmeyi sağlayan Omada yazılımı da yenilendi. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre edilen Omada SDN, tamamen merkezi bir bulut yönetimi sağlıyor.
Tüm erişim noktalarını tek bir birimden yönetmeyi sağlayan Omada SDN, geleneksel bir ağdaki karmaşık ve zor birçok yönetim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca Omada SDN çözümü, en yeni WPA sürümü olan WPA3 destekli ve kurumsal ağlar için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulaması ile güvenli bir altyapı oluşturuyor.
WiFi 6 teknolojili EAP660 HD, 2.4GHz bandında 1148 Mbps + 5GHz bandında 2400 Mbps; EAP620 HD ise 2.4GHz bandında 574 Mbps + 5GHz bandında 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Yeni erişim noktalarının ilkbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.
Basın Bülteni
Philips Sound, yeni nesil kulak modellerini tanıttı!
Philips Sound, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği lansmanda olağanüstü ses performansı, konfor ve lüks tasarıma sahip modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
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Kulaklık tutkunlarını tatmin edecek kalitedeki Fidelio X3, radyonun ilk zamanlarına kadar giden bir geçmişe sahip Philips Sound’un bu yılki amiral gemisi ürünlerinden biri olacak. Sıradan bir üst düzey kulaklıktan çok daha fazlasına sahip olan Fidelio X3, kulaklık modasının öncüsü olmak hedefinde.
Spor yaparken müzik dinlemeyi tercih edenler için de ayrıca yeni ürünler tasarlayan Philips Sound, suya dayanıklı ve hareketlerden etkilenmeyen ürünlerini de tanıttı.
SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ve ST702 true wireless kulaklıklar; kulaktan düşmeyen tasarımı ve güçlü ses kalitesiyle antrenmanları daha rahat ve eğlenceli hale getiriyor.
The Fidelio X3: Müzik dinlemekten daha fazlası!
Sanatçılar ve müzik meraklıları tarafından beğeni toplayan, Fidelio serisinin amiral gemisi olarak piyasaya sürülen en son modeli Fidelio X3; olağanüstü ses kalitesi, kullanım kolaylığı, şık ve lüks tasarımıyla göz dolduruyor.
Titreşimleri azaltma hedefiyle tasarlanan yeni iç sırt yapısına sahip çift katmanlı Fidelio X3 hoparlör plakaları, etkileyici bir müzik deneyimi için kulağın doğal şekline uyumlu bir şekilde 15 derecelik açıyla oluşturuldu. Ürünün kalitesiyle eşdeğerdeki lüks görünüm, Avrupalı partnerle gerçekleştirilen işbirlikleri sonucunda seçilen malzemelerle ortaya çıktı.
İskoçya menşeili Muirhead deri ve Danimarka menşeili Kvadrat kumaşlarının da dahil olduğu Avrupalı uzmanlarca seçilen en kaliteli malzemelerden oluşturulan Fidelio X3, baştan sona en yüksek kalitedeki bileşenlere sahip.
Hafif ama güçlü koyu saten çerçeve ve siyah Muirhead deriyle kaplı Fidelio X3, en uzun dinleme süresinde bile kalın keçe kafa bandı ve kadife bellek köpüklü kulak pedleriyle eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.
SN503 – Kusursuz ses deneyimi
SN505, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Sağlık Kiti, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor ve en küçük kulak içi kalp atışı dahi algılayan hızlı monitörüne sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.
ST702: Su yalıtımıyla tadınız kaçmasın!
Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.
SH402: Ses yalıtımı, uzun çalma süresi, yüksek kaliteli ses bir arada!
Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun çalma süresi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402’de, tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına ve kulaklara gerçek serinliği vaad ediyor. IPX4 özelliği ile su sıçramasına ve terlemeye karşı dayanıklı.
Basın Bülteni
Türk Telekom, 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu!
Türk Telekom, geçtiğimiz sene içerisinde telekomünikasyon alanında en çok değerlenen operatör seçildi. Firmanın bu başarısının kaynağını, haberimizde derledik.
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Türk Telekom, 2019 yılının ilk 9 ayında başarılı operasyonel performansı, etkin bilanço yönetimi, girişimlere verdiği destek ve teknolojik yatırımlarıyla; istihdama ve ekonomiye fayda sağlamaya devam etti.
Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Türk Telekom, 2019 yılında telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu.
Türk Telekom, Amerikan Doları cinsinden %68 kâr etti!
Bu artış incelendiğinde, şirketin yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden %68 getiri sağladı. Diğer yandan aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 %15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi %21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise sadece %14 getiri sağladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık; dijitalleşmenin ve 5G’nin olmazsa olmazı fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık.
Geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz!
Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlamak üzere ülkemizin her karışında, büyük bir özveriyle, Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz
Ayrıca etkin bilanço yönetimimiz ile net açık yabancı para pozisyonumuz 3Ç’18’de 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu.
Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi oldu.
Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik.” ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin dışında, Türk Telekom’un 2018’de 3,90 TL olan hisse değeri %89 artışla 7,37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise %30 oldu.