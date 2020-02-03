TP-Link yeni ince gövdeli powerbank’ini Türkiye’de satışa sundu!

TP-Link, yeni ince tasarıma sahip powerbank’ini Türkiye topraklarında satışa sundu. TL-PB10000 model powerbank’in en önemli özelliği şarj olabilirken başka cihazları da şarj edebiliyor olması demek yanlış olmaz.

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TP-Link, daha çok iletişim teknolojileri pazarında faaliyetlerini sürdüren bir şirket imajı çiziyor olsa da aslında çok kaliteli powerbank’lere de sahip bir firma. Markanın, piyasaya sürdüğünü açıkladığı TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor. İster cebinize atıp yola çıkın, isterseniz de el çantanızda muhafaza edin. Her tarafta kullanılabilir fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor.

TL-PB10000 powerbank’ta Li-Polimer pil yer alıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. 10.000 mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 8’i dört kez, Samsung Galaxy S9’u 2.4 kez, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebiliyor.

TL-PB10000 ile aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Powerbank’ın üzerinde 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in “Akıllı şarj” teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.

Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.

iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 18,9 USD.