TP-Link, bağımsız araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre kablosuz ağ dünyanın tepesinde bulunmayı sürdürüyor.

Rekortmen şirket, 26 çeyrek dönem boyunca pazar lideri olmayı başardı. TP-Link’in 2017 yılının ilk çeyreğindeki pazar payı yüzde TP-Link, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 45.95’lik pazar payı elde etti. Firma, bu değerle en yakın rakibinin 30 puan üzerinde bulunuyor.

Şirketin hedefinde kurumsal ağ ürünleri var

Firma, kurumsal ağ ürünleri pazarında da eskisinden daha etkin. Şirket, Ethernet Switch cihazları pazarında, port itibariyle, pazar payını ciddi biçimde artırarak ikinci sırada yer almayı başardı.

Pazar lideri şirketin ülke müdür yardımcısı Ali Dinçer, “Tüketicilere her ürün grubunda zengin seçenekler sunuyoruz. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünlerimiz var. Uygun fiyatlı yeni teknolojili ürünleri tüketicilere sunarak, eski teknolojilere gereksiz yere yatırım yapılmasını önlüyoruz ” açıklamasını yaptı.

Ali Dinçer, aynı zamanda “yıllık gelirlerinin yüzde 8’ini AR-GE birimine aktardıklarını da” özellikle vurguladı.