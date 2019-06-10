TP-Link KL130 akıllı ampül satışa sunuldu

TP-Link‘in akıllı ampulü KL130 ülkemizde satışa çıktı. Ürün farklı birçok rengi kullanabileceğiniz, kolay kurulup yönetilen ve sesli komut özelliği de olan bir akıllı ampul.

TP-Link KL130 neler sunuyor?

Çok renkli ve karartma seçeneği olan TP-Link KL130, sınırsız bir kullanım olanağı sunuyor. Farklı renk ve aydınlatma olanakları sayesinde akşam yemeğinden çalışma, okuma, eğlence gibi her farklı durum için renk ve aydınlatma ayarı oluşturmayı sağlıyor. Işığı açıp kapatmak ya da ışık düzeyini her zaman el ile ayarlama gerekmeden Kasa Smart ile farklı sahneler oluşturup, ayarları yapmak mümkün. Örneğin ışığın kısık olduğu ‘film izleme sahnesi’; renk geçişleri olan ‘parti sahnesi’; tüm ışıkların kapatılacağı ya da çok loş bırakılacağı ‘iyi geceler sahnesi’ gibi. Bu sahneleri bir kez belirleyip, daha sonra hangi sahne isteniyorsa bunu seçmek yeterli oluyor. Tüm ışıklar tek bir dokunuşla bu sahneye uygun hale getirilebiliyor. Ayrıca ampulün beyaz ayarını da otomatik olarak yapmak mümkün. Güneş ışığından alacakaranlıktaki doğal ışık düzeyine uyacak şekilde renk sıcaklığı otomatik olarak ayarlanacak şekilde programlanabiliyor.

Son derece kolay kurulan TP-Link KL130, herhangi bir hub gerektirmiyor, doğrudan evin WiFi ağına bağlanabiliyor. TP-Link’in akıllı ev ürünleri için geliştirdiği Kasa Smart uygulaması sayesinde tüm ayarlar ve ampulün kontrolü de çok basit ve rahat yapılabiliyor. Android ve iOS destekli olan Kasa Smart uygulaması ile akıllı telefondan KL130’ü her yerden yönetmek mümkün. Evden uzaktayken de ışıklar açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca programlama yaparak belli saatlerde ışıklar kapatılabiliyor. Örneğin, çocuk odasındaki ışık her gece belli bir saatte loş seviyeye gelecek şekilde programlanabiliyor. Kullanımı çok kolay olan Kasa Smart uygulaması ile tüm bunlar birkaç dokunuşla yapılabiliyor.

Ürünün fiyatı ne kadar?

A+ sınıfı bir ürün olan ve bu sayede daha az güç tüketen TP-Link KL130 modelinin fiyatı KDV dahil 44.5 $ olarak açıklandı.