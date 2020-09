TP-Link Deco X20 ve X60, Wi-Fi 6 ve Mesh desteğine sahip olacak

TP-Link, Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojisine sahip iki yeni cihazı olan Deco X20 ve X60 modellerini satışa sunuyor.

TP-Link Deco X20 ve Deco X60 modelleri, ev kullanıcılarının beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış

TP-Link, son dönemde kullanıcıların en çok aradığı 2 özellik olan Mesh ve Wi-Fi 6 teknolojilerini, Deco X20 ve X60 modellerinde kullanıcılara sunuyor. Ev Mesh Wi-Fi sistemleri olan Deco ailesinin bu iki yeni üyesi, yüksek Wi-Fi hızı, geniş kapsama alanı ve çok sayıda cihaza aynı anda bağlantı olanağı sunuyor. Oluşturulan ağa, Mesh teknolojisi sayesinde evin her yerinde aynı ağ adı ve şifre ile bağlanabilmek de mümkün. Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojilerinin bir arada bulunması sayesinde, geniş, çok katlı ve çok sayıda cihazın ağa bağlandığı (her iki yeni Deco sistemi 150’den fazla cihaza Wi-Fi desteği sunuyor) evlerde; evin her yerinde hızlı, kesintisiz ve güvenli bir Wi-Fi ağı oluşturulabiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojili Deco X20 Mesh sistemi, 5 GHz bandında 1201 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps olmak üzere toplamda 1800 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Deco X60 modeli ise toplamda 3000 Mbps (5 GHz: 2.402 Mbps; 2.4GHz: 574 Mbps) gibi hızlara kablosuz olarak ulaşabiliyor.

TP-Link, yeni modelleriyle evlerdeki ölü Wi-Fi alanlarını da yok edebilmeyi amaçlamış

Deco X20 ve Deco X60 modelleri, Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı ‘artırılmış kapsama alanı’ ile, evlerdeki Wi-Fi ölü bölge sorununu çözen sistemlere sahip. BSS Color ve Hüzmeleme

(beamforming) teknolojileri sayesinde, iki birimli bir Deco X60, 460 metrekareye varan bir kapsama alanı sunabiliyor. Üç birimli Deco X20’nin kapsama alanı mesafesi ise, yaklaşık 540 metrekareyi buluyor. Bunlara ek olarak, ağınızı daha da genişletmek isterseniz; yeni Deco birimleri ekleyerek bu işlemi gerçekleştirebilmeniz de mümkün. Tüm Deco ürünleri,

(farklı modeller bile olsa) bir arada ve sorunsuzca çalışabiliyor. TP-Link Mesh teknolojisi, Deco birimlerinin tek bir birleşik ağ oluşturarak birlikte çalışmasını sağlıyor. Kullanıcılar, evde hareket halindeyken telefonlarından ya da tabletlerinden otomatik olarak en hızlı Deco’ya bağlanabiliyor; ve bu sayede, sorunsuz bir Wi-Fi deneyimi yaşayabiliyorlar.

Her iki modelde de, en yeni 1024-QAM ve daha yüksek sembol hızı, kablosuz bağlantı hızlarını 2-3 Gbps’ye kadar artırmak için bir araya geliyor. Bu da, daha keyifli online oyun oynama ve 4K video izleyebilme imkanı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, kesintisiz video ve arabelleksiz ses akışı ile, canlı video izleme deneyimini problemsiz bir şekilde yaşayabiliyorlar.

TP-Link, güvenliğe verdiği önemi yeni Deco modellerinde de ihmal etmemiş

Yeni Deco modellerinde TP-Link, WPA3 şifreleme ve TP-Link HomeCare güvenlik paketi ile, ağın ve ağa bağlı cihazların güvenliğini sağlamayı amaçlamış. İçinde yerleşik bir antivirüs yazılımı da olan TP-Link HomeCare uygulamasıyla, ağ güvenliği seçeneklerinizi özelleştirilebilmeniz de mümkün. Ayrıca bütün bu işlemleri, kolay kullanıma sahip bir arayüz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

TP-Link, yeni Deco modellerini satın alan kullanıcıların kolayca kurulum yapabilmesi adına, kurulum işlemini de olabildiğince basit bir yapıda tutmuş. Ürünleri kutudan çıkarıp, Android ve iOS destekli Deco uygulamasını telefon ya da tablete yükleyip, uygulamadaki talimatları izleyerek kurulum gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede Deco uygulaması, gerekli işlemleri birkaç dakika içinde yapmanızı sağlıyor ve sistem çok kısa bir süre içinde çalışır hale geliyor. Aynı uygulama ile, ağ yönetimi de basit bir hale getirilmiş. Ev dışındayken bile akıllı telefonlar ile ağı denetlemek, bağlı cihazları görmek, belli cihazlara/kişilere öncelik vermek, konuk ağı oluşturmak, tüm ebeveyn denetimlerini ayarlamak, düzenlemek gibi işlemler yine Deco uygulaması ile yapılabiliyor.

Deco X20 ve Deco X60’ın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları ise şu şekilde:

– Deco X20 2 birimli paket : 267 USD (KDV dahil)

– Deco X60 2 birimli paket : 367 USD (KDV dahil)