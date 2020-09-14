İnternet
TP-Link, Wi-Fi 6 destekli ürün gamına Archer AX20 modelini ekledi
Wi-Fi 6 teknolojisinin yavaş yavaş hayatımıza daha da fazla girmeye başlaması ile beraber; Wi-Fi 6 destekli ürün gamını genişleten TP-Link, Archer AX20 modelini de ürün gamına ekledi.
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TP-Link Archer AX20, kullanıcılara neler sunuyor
TP-Link, günümüzde Wi-Fi 6 teknolojisine olan talebin artışı ile beraber; bu talebi karşılamaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Model sayısını hızlı bir biçimde artıran şirket, bu yıl
içinde satışa sunulan Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisine sahip beşinci yönlendiricisi (router) olan Archer AX20 modelini de satışa sundu.
Wi-Fi 6 teknolojisi, beraberinde getirdiği yüksek bağlantı hızının yanı sıra, geniş kapsama alanı da sunuyor. Archer AX20, kullanıcılara bu avantajlara ek olarak; güçlü güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylığı da vadediyor. Geriye dönük olarak önceki Wi-Fi sürümleri ve 802.11 standartları ile uyumlu olan ürün, wireless destekli bütün cihazlarla da uyumlu olarak çalışabiliyor. Çift bant destekli olan Archer AX20, toplamda 1.8 Gbps (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 574 Mbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Archer AX20, beamforming (hüzmeleme) teknolojisi, Wi-Fi performansını artıran bağımsız FEM (Front-End Modül / ön uç modülü) ve yüksek kazançlı dört adet anten ile bağlı cihazlara Wi-Fi sinyallerini yönlendiriyor ve geniş bir kapsama alanı sunuyor. Böylece standart daire tipi evlerde Wi-Fi sinyalleri evin her bölgesine rahatlıkla ulaşabiliyor.
Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı avantajlardan bir diğeri de; çok daha fazla cihazın, ağa sorunsuzca ve daha hızlı bağlanmasına olanak tanıması. OFDMA teknolojisi ile, aynı anda video izlerken ve oyun oynarken, bu iki işlem de kesintisiz yapılabiliyor. Haliyle internet kullanım konforunuz ciddi oranda artmış oluyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı bu avantajları kullanıcılara sunabilmek için yönlendiricinin donanımsal olarak da gelişmiş özelliklere sahip olması gerekiyor. Örneğin yönlendiriciniz güçlü bir işlemciye sahip olmalı ki, daha fazla cihazın yükünü karşılayabilsin. Bu nedenle, TP-Link mühendisleri, Archer AX20 modelinde, 1.5 GHz hızlara sahip dört çekirdekli bir işlemci tercih etmişler. Ayrıca cihaz, çok yönlü bağlantı desteğine de sahip. Kablosuz güçlü bağlantının yanı sıra; beş adet (biri WAN, dördü LAN olmak üzere) giriş ile, kablo üzerinden pek çok cihaz, yine çok yüksek hızda bağlanabiliyor. Ayrıca yönlendiricide, dosya paylaşımı gibi işlemler için bir adet de USB girişi yer alıyor.
Archer AX20 modelinde, güvenlik de ön planda tutulmuş
TP-Link’in Wi-Fi 6 teknolojili yeni yönlendiricisi Archer AX20, en güncel siber güvenlik protokolü olan WPA3 desteğine sahip. Bu durum da, haliyle kişisel ağlarda güvenliği artırıyor. Ayrıca daha güvenli Wi- Fi parolası şifreleme ve saldırılara karşı ağınızı koruma açısından da kullanıcılara avantaj sağlıyor. Ürünün sağladığı bir başka avantaj ise, bağlı cihazların enerji tüketimini ciddi oranda azaltabilmesi. Hedef Uyanma Zamanı adı verilen teknoloji sayesinde Archer AX20, bağlı cihazların güç tüketimini azaltarak pil ömürlerini uzatıyor. TP-Link’in diğer ürünleri gibi, Archer AX20 modeli de ücretsiz Tether uygulaması (Android ve iOS destekli) sayesinde kolay kurulum opsiyonlarına sahip. Ayrıca akıllı telefonlardan da rahatça yönetilebiliyor. Telefon uygulamasını tercih etmeyen kullanıcılar, isterlerse web arayüzünden de cihazın kurulum ve ayarlama işlemlerini yapabiliyorlar. Türkiye’de de satışa sunulan Archer AX20’nin tavsiye edilen satış fiyatı ise, KDV dahil 110 USD. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İnternet
Kariyer.net, 50.000 kişinin verilerini çaldırdı!
Kariyer.net, 50.000 kişinin kişisel verilerini çaldırdı. Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kamuoyuna kurumun kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Çalınan veriler içerisinde, ilgili siteye üye olan kullanıcıların şifreleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, yaşadıkları il gibi kişisel veriler yer alıyor.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), birkaç saat önce, iş arayanları ve iş verenleri online platformunda birleştiren Kariyer.net’in veri ihlalinde bulunduğunu açıkladı.
Ayrıntılarda, “veri ihlalinin” Kariyer.net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, 50.000 kişinin verilerinin ismi belirtilmeyen bir internet sitesine, kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği belirtiliyor. İhlalden etkilenen üyelerin toplam sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade ediliyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;
- İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
- İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
- İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri.”
Kariyer.net üzerinde üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen kontrol edin!
Kariyer.Net tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde, şirketin yaşanan veri ihlaliyle ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. Belirtilen firma, Türkiye’nin en büyük online istihdam platformlarından biri olarak biliniyor. Sizin de eğer, Kariyer.net’de üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen Kariyer.net’le iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.
Günümüzde, tüm verilerimiz internet üzerindeki sunucularda tutuluyor. Bu sunucuların güvenliğinin ne denli korunaklı olduğu ise bilinmiyor. Dileriz ki şirketler, verilerini muhafaza etme konusunda, yakın gelecekte daha tedbirli olabilirler.
Haber
Mozilla, 250 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı!
Popüler internet tarayıcısı Firefox’un sahibi konumundaki Mozilla, koronavirüs sonrasında meydana gelen maddi sorunlar ile boğuşuyor. Mevcut stratejisini gözden geçirme kararı alan şirket, ilk etapta 250 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı.
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Firefox’un geliştiricisi Mozilla, çalışan sayısını azaltacak!
Bir vakıf şirketi olan Mozilla, sık kullanılan Firefox tarayıcı dışında Thunderbird adlı e-posta servisiyle de biliniyor. Son olarak kişiye özel VPN servisini duyuran şirketin gelirlerinin COVID-19 salgınından dolayı önemli ölçüde azaldığı rapor ediliyordu. Daha sürdürülebilir bir maddi yapılanma için kolları sıvayan kuruluş, bu kapsamda 250 personelini işten çıkaracağını açıkladı. Alınan karar öncesinde Mozilla’nın yaklaşık 1000 çalışanı bulunurken, sonuç olarak çalışanların dörtte biri işlerinden ayrılmış olacak.
Mozilla CEO’su Mitchell Baker tarafından kaleme alınan yazıda, üzücü olan kararın “doğru yapılanma” için gerekli olduğu belirtiliyor. Daha küçük bir yapının karar alma sürecini hızlandıracağını ifade eden Baker, böylece şirketin gündelik problemlere daha hızlı çözümler üretebileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra Mozilla’nın internet için yeni şeyler üretmeye devam edeceğinin de altı çiziliyor.
Mozilla Vietnam operasyonu da alınan kararlardan etkilenen birimlerin arasında yer alıyor. Firefox Lite sürümünün geliştiricisi olan ofis için kapatma kararı alınırken, buradaki toplam 60 çalışanın diğer Asya ülkelerine dağıtılacağı belirtiliyor. Şirketin finansal kaynaklarını iyileştirmek için Firefox tarayıcı ve VPN servisine daha fazla kaynak ayıracağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.