TP-Link, Wi-Fi 6 destekli ürün gamına Archer AX20 modelini ekledi

Wi-Fi 6 teknolojisinin yavaş yavaş hayatımıza daha da fazla girmeye başlaması ile beraber; Wi-Fi 6 destekli ürün gamını genişleten TP-Link, Archer AX20 modelini de ürün gamına ekledi.

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TP-Link Archer AX20, kullanıcılara neler sunuyor

TP-Link, günümüzde Wi-Fi 6 teknolojisine olan talebin artışı ile beraber; bu talebi karşılamaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Model sayısını hızlı bir biçimde artıran şirket, bu yıl

içinde satışa sunulan Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisine sahip beşinci yönlendiricisi (router) olan Archer AX20 modelini de satışa sundu.

Wi-Fi 6 teknolojisi, beraberinde getirdiği yüksek bağlantı hızının yanı sıra, geniş kapsama alanı da sunuyor. Archer AX20, kullanıcılara bu avantajlara ek olarak; güçlü güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylığı da vadediyor. Geriye dönük olarak önceki Wi-Fi sürümleri ve 802.11 standartları ile uyumlu olan ürün, wireless destekli bütün cihazlarla da uyumlu olarak çalışabiliyor. Çift bant destekli olan Archer AX20, toplamda 1.8 Gbps (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 574 Mbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Archer AX20, beamforming (hüzmeleme) teknolojisi, Wi-Fi performansını artıran bağımsız FEM (Front-End Modül / ön uç modülü) ve yüksek kazançlı dört adet anten ile bağlı cihazlara Wi-Fi sinyallerini yönlendiriyor ve geniş bir kapsama alanı sunuyor. Böylece standart daire tipi evlerde Wi-Fi sinyalleri evin her bölgesine rahatlıkla ulaşabiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı avantajlardan bir diğeri de; çok daha fazla cihazın, ağa sorunsuzca ve daha hızlı bağlanmasına olanak tanıması. OFDMA teknolojisi ile, aynı anda video izlerken ve oyun oynarken, bu iki işlem de kesintisiz yapılabiliyor. Haliyle internet kullanım konforunuz ciddi oranda artmış oluyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı bu avantajları kullanıcılara sunabilmek için yönlendiricinin donanımsal olarak da gelişmiş özelliklere sahip olması gerekiyor. Örneğin yönlendiriciniz güçlü bir işlemciye sahip olmalı ki, daha fazla cihazın yükünü karşılayabilsin. Bu nedenle, TP-Link mühendisleri, Archer AX20 modelinde, 1.5 GHz hızlara sahip dört çekirdekli bir işlemci tercih etmişler. Ayrıca cihaz, çok yönlü bağlantı desteğine de sahip. Kablosuz güçlü bağlantının yanı sıra; beş adet (biri WAN, dördü LAN olmak üzere) giriş ile, kablo üzerinden pek çok cihaz, yine çok yüksek hızda bağlanabiliyor. Ayrıca yönlendiricide, dosya paylaşımı gibi işlemler için bir adet de USB girişi yer alıyor.

Archer AX20 modelinde, güvenlik de ön planda tutulmuş

TP-Link’in Wi-Fi 6 teknolojili yeni yönlendiricisi Archer AX20, en güncel siber güvenlik protokolü olan WPA3 desteğine sahip. Bu durum da, haliyle kişisel ağlarda güvenliği artırıyor. Ayrıca daha güvenli Wi- Fi parolası şifreleme ve saldırılara karşı ağınızı koruma açısından da kullanıcılara avantaj sağlıyor. Ürünün sağladığı bir başka avantaj ise, bağlı cihazların enerji tüketimini ciddi oranda azaltabilmesi. Hedef Uyanma Zamanı adı verilen teknoloji sayesinde Archer AX20, bağlı cihazların güç tüketimini azaltarak pil ömürlerini uzatıyor. TP-Link’in diğer ürünleri gibi, Archer AX20 modeli de ücretsiz Tether uygulaması (Android ve iOS destekli) sayesinde kolay kurulum opsiyonlarına sahip. Ayrıca akıllı telefonlardan da rahatça yönetilebiliyor. Telefon uygulamasını tercih etmeyen kullanıcılar, isterlerse web arayüzünden de cihazın kurulum ve ayarlama işlemlerini yapabiliyorlar. Türkiye’de de satışa sunulan Archer AX20’nin tavsiye edilen satış fiyatı ise, KDV dahil 110 USD. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!