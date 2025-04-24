Wednesday hayranları için bekleyiş sona erdi. Netflix’in popüler dizisi Wednesday ikinci sezonu için ilk fragman yayınlandı. Gotik atmosferi ve benzersiz karakterleriyle dikkat çeken dizi, yeni sezonuyla izleyicileri tekrar Nevermore Akademisi’ne davet ediyor. Peki, Wednesday ikinci sezon ne zaman yayınlanacak, konusu ne olacak ve kadrosu nasıl?

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu iki parça halinde yayınlanacak. İlk bölüm 6 Ağustos 2025‘te, ikinci bölüm ise 3 Eylül 2025‘te Netflix’te izleyicilerle buluşacak. Bu yayın stratejisi, izleyicilerin merakını artırmayı ve sezon boyunca ilgiyi canlı tutmayı hedefliyor.

Wednesday 2. Sezon Konusu Ne Olacak?

Yeni sezonda Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Fragmanda, Wednesday‘in ürkütücü bebeklerle karşılaştığı ve ailesiyle ilgili karanlık sırların gün yüzüne çıktığı sahneler dikkat çekiyor. Ayrıca, bir Hyde canavarıyla karşılaşması ve büyükannesinin diziye dahil olması gibi sürprizler de izleyicileri bekliyor.

Wednesday 2. Sezon Oyuncu Kadrosu Nasıl?

Wednesday dizisinin ikinci sezonunda Jenna Ortega, Wednesday Addams rolüyle geri dönüyor. Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordoñez (Pugsley) ve Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie) gibi isimler ana kadroda yer alıyor. Ayrıca, Steve Buscemi, Billie Piper ve Noah Taylor gibi yeni oyuncular da diziye katılıyor. Lady Gaga ve Christopher Lloyd gibi ünlü isimler ise konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.

Gotik atmosferi, gizemli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Wednesday dizisinin ikinci sezonu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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