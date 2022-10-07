Bildiğiniz üzere bilgi koruma, birçok şirketin en önemli konularından biri. Kullanıcıların bilgilerine ihtiyaç duyan her şirket bu verileri korumalıdır. Dünya çapındaki birçok bilgisayar korsanı firmaların kullanıcı verilerini elde etmek için çaba sarf ediyor. Artık veri çağında şirketlerin güvenilirliğini arttıran en büyük etkenlerden biri kullanıcı bilgilerini iyi korumak. Bugün çıkan haberlere göre Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Toyota’nın bazı müşteri bilgileri sızdırıldı. Şirket, 296.019 müşteri bilgisinin açığa çıktığını tespit ettiğini söyledi. Bu bilgiler T-Connect hizmetinde yer alan bilgiler olduğunu ekleyen firma hemen açıklama yapmasıyla kullanıcıları merakta bırakmadı. T-Connect bilgilerinin sadece e-posta adreslerini ve müşteri numaralarını içerdiğini de söyleyelim.

Toyota T-Connect, araçları ağ üzerinden birbirine bağlayan bir telematik hizmeti. Sızıntıdan etkilenen müşteriler, hizmetin web sitesine kaydolan bireysel kullanıcılar olarak belirtiliyor. Şirket özellikle Temmuz 2017’den bu yana bir e-posta adresi kullanarak kayıt yaptırmış olan kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Dev firma, Aralık 2017 ile bu yılın 15 Eylül tarihleri arasındaki bilgilerin yanlış ellerde olabileceğini ortaya koydu. Toyota’nın yetki verdiği güvenlik şirketi maalesef çok pahalıya mal olduğu kanıtlanan bazı hatalar yaptı. Şirket kaynak kodunun bir kısmını yanlışlıkla genel yapılandırmayla birlikte yükledi.

İçindekiler Önemli Veriler Hala Güvende

Önemli Veriler Hala Güvende

Yapılan hata ve olası sızıntı ile ilgili olarak Toyota bugün bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Açıklamanın güvenlik uzmanları tarafından yapılan incelemeye dayandığını belirtmekte fayda var. Şirket, erişim geçmişinden üçüncü taraf erişimi olup olmadığını doğrulayamayacağını söylüyor. Öte yandan, veri sunucusunun herhangi bir veri kaybetmiş gibi görünmediğine de emin sayılır. Açıklamaların ilerleyen günlerde daha net olacağına inanıyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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