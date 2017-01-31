Touch Bar Özelliğine Sahip MacBook Pro Modelleri Sınavlardan Yasaklandı

Apple’ın yeni MacBook Pro modelinde yer alan Touch Bar bir çok kullanım kolaylığı sunuyor ve bunlardan bir tanesi de yazım yanlışlarını düzeltmek.

MacBook’un Touch Bar özelliği sayesinde sadece YouTube videoları kolayca ileri sarılmıyor aynı zamanda yazım yanlışları da düzeltilebiliyor. Durum böyle olunca Kuzey Carolina eyaleti Şubat ayında düzenlenecek olan Board of Law Examiners sınavında Touch Bar özellikli modelin kullanımını yasakladığını açıkladı.

Touch Bar direkt olarak kopya ile aynı işlemi görecek. Çünkü ekran sadece yazım yanlışlarını düzeltmiyor aynı zamanda yazdığınız konunun içeriğine bakarak cümle ve kelime tavsiyeleri de veriyor. Bu da sınava katılan öğrencilerin diğerlerine göre avantaj elde etmesi demek. Kullanıcılar sınava bu bilgisayarla girmek istiyorsa Touch Bar’ı kapatmak zorunda.

Colorado eyaleti de Şubat ayında düzenlenecek olan sınavda Touch Bar’a sahip modeleri yasakladı. Ancak bunun nedeni bilgisayarın sınav yazılımı olan ExamSoft’un güvenlik isteklerini karşılayamaması. ExamSoft geliştiricileri de sınavlarda Touch Bar özelliğinin kapatılmasını tavsiye ediyor.