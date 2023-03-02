TOFAŞ için bir dönüm noktası yaşanıyor. Aslında 2021 yılında FCA ve PSA‘nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan ve dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis’in kurulması ile Türk otomotiv sanayisinde uzunca bir süredir beklenen değişim gerçekleşmişti. Şimdi ise Tofaş, Stellantis’in PSA kanadındaki markaların da Türkiye temsilciliğini üstlendi.

Tofaş’ı Stellantis’in Türkiye’deki tek distribütörü haline getiren bu karar ile, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları da Türkiye’deki faaliyetlerini artık Tofaş bünyesinde sürdürecek.

Konu ile ilgili KAP‘a yapılan açıklamada, “Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (“Stellantis Otomotiv”) paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Stellantis N.V.’nin yüzde 100 pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Tofaş tarafından devralınması, Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan sözleşmenin detayları da yer aldı.

Sözleşmeye göre;

Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin şirket için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben, taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanacak.

Devir bedeli, SPK’nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının yüzde 7,5’i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlendi. Alımın Tofaş’ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülüyor.

Stellantis Otomotiv’in devralınması işleminin kapanış şartlarına tabi olarak, Tofaş’a, halihazırda Türkiye’de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecek.