2000’li yıllarda çıkan orijinal Spider-Man üçlemesinde Sandman rolünü canlandıran Thomas Haden Church, heyecan verici bir söylenti duyduğunu açıkladı. Ünlü aktör, Sam Raimi’nin Tobey Maguire ile birlikte yeni bir Spider-Man filmi yapabileceğine dair bazı söylentiler duyduğunu ifade etti. Gönüllerin Spider-Man’i Tobey Maguire geri dönüyor olabilir!

Tobey Maguire ve Sam Raimi, Yeni Bir Spider-Man Filmi İçin Bir Araya Mı Gelecek?!

Tobey Maguire’ın 2021 yılında No Way Home filminde tekrar Örümcek Adam rolüyle geri dönmesi, dünya genelinde milyonlarca hayranı büyük bir mutlulukla doldurmuştu. Film vizyona girdiği andan itibaren, Maguire’lı yeni bir Spider-Man filmi talepleri hız kazanmıştı.

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, bugün herkesi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Spider-Man 3’te Sandman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Thomas Haden Church, verdiği bir röportajda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Church, Sam Raimi ile Tobey Maguire’un birlikte yeni bir Spider-Man filmi yapma ihtimaline dair söylentiler duyduğunu belirtti.

Church, Sam Raimi’nin yönettiği dördüncü bir Spider-Man filmine dahil olma fikrini çok istediğini dile getirirken, duyduğu söylentiyi paylaştı ve açıklamasında “Sam Raimi’nin Tobey Maguire ile birlikte yeni bir Spider-Man filmi yapacağına dair bazı söylentiler duydum.” ifadelerini kullandı.

Ünlü aktörün açıklamalarının henüz sadece bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Henüz resmi bir onay veya duyuru bulunmuyor. Yine de bu tür bir söylentinin Spider-Man hayranlarını heyecanlandırdığını söylemek doğru olacaktır.

Özgün Spider-Man üçlemesinin arkasındaki isim olan Sam Raimi, Nisan 2022’de Fandango’ya yaptığı açıklamada her şeyin mümkün olduğunu belirtmiş ve Spider-Man 4 fikrine açık olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, gelecekte yeni bir Spider-Man filmi için umutları canlandırdı.

Sonuç olarak, Tobey Maguire ve Sam Raimi’nin bir araya gelip gelmeyeceği ve yeni bir Spider-Man filmi yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Fakat hayranlar, bu olasılığa dair umutlarını koruyor ve gelişmeleri heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Spider-Man filminde Örümcek Adam karakterini kim canlandırmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!