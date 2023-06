Titanik’i duymayanınız yoktur. “Bu gemiyi tanrı bile batıramaz.” sözünden sonra buzdağına çarpıp batan geminin enkazına turistik geziler düzenleniyordu. Denizaltı ile yapılan bu gezilerin sonuncusunda talihsiz bir olay meydana geldi ve denizaltı ile iletişim kesildi. Dünya gündemine oturan bu konuda geldiğimiz noktada bugün ise Twitter’da Latest in space kaynaklı bilgiye göre denizaltının enkazı olabilecek bir enkaza rastlandı.

BREAKING 🚨: A debris field has been discovered near the Titanic by a remotely operated vehicle

US Coast Guard will brief the public at 3pm EST pic.twitter.com/dxpWhbkKRZ

— Latest in space (@latestinspace) June 22, 2023