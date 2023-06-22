Titanik’i duymayanınız yoktur. “Bu gemiyi tanrı bile batıramaz.” sözünden sonra buzdağına çarpıp batan geminin enkazına turistik geziler düzenleniyordu. Denizaltı ile yapılan bu gezilerin sonuncusunda talihsiz bir olay meydana geldi ve denizaltı ile iletişim kesildi. Dünya gündemine oturan bu konuda geldiğimiz noktada bugün ise Twitter’da Latest in space kaynaklı bilgiye göre denizaltının enkazı olabilecek bir enkaza rastlandı.

BREAKING 🚨: A debris field has been discovered near the Titanic by a remotely operated vehicle US Coast Guard will brief the public at 3pm EST pic.twitter.com/dxpWhbkKRZ — Latest in space (@latestinspace) June 22, 2023

Enkazın fotoğrafı uzaktan kumandalı insansız bir deniz aracı ile çekilmiş. Latest in space, enkazın denizaltına ait olduğunu iddia ediyor. Ancak yorumlarda görselin 2012 yılından kalma olduğunu söyleyenler de mevcut. Öte yandan denizaltının kurtulup kurtulmayacağı konusunda bahis oynatılmaya başlandı.

Çok yüksek meblalar ile oynanan bahis, Polymarket isimli bir tahmin platformundan oynatılıyor. Bahisler şimdiden 130 bin doları geçmiş durumda. Kullanıcılar mürettebatın kurtulup kurtulmayacağı hakkında değil, denizaltının 23 Haziran tarihine kadar bulunup bulunmayacağı üzerine bahisler oynuyor.

Bahisler hakkında birçok insan tepki gösteriyor. Biraz empati kurduğumuzda oradaki insanların da ailelerinin olduğunu, ailelerinin endişeli bir bekleyiş içerisinde olduklarını tahmin etmek çok da zor değil. Tahminlere göre denizaltının oksijeni bitti. Ancak doğru nefes alma teknikleri ile içeride oksijen tasarrufu yapılması mümkün.

Şimdilik denizaltı hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. Dünya gündemine oturan bu konu hakkında takiplerimiz sürdüreceğiz. İlerleyen saatlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Hardware Plus’ı takipte kalın!