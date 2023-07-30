Tarihin en ünlü gemilerinden Titanic’in batığına turistik seferler düzenleyen OceanGate şirketi, yaşanan Titan denizaltısı kazası nedeniyle bir türlü gündemden düşmüyor. Şirketin hisseleri ve şirkete olan güven dibe vurmuşken, şirketin kurucu ortaklarından Guillermo Söhnlein’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Adamlar denizi fethetti de uzaya gitmek istiyor!

Daha Denizde Sorun Yaşayan OceanGate, Gözünü Venüs’e Dikti!

OceanGate kurucu ortağı Söhnlein, 2050 yılına kadar Venüs gezegenine 1000 kişi göndermeyi planladıklarını açıkladı. Şirket daha denizde sorun yaşarken, uzaya turistik gezi düzenleme planı yapılması sektörde tepki çeken bir açıklama oldu.

Güneş sistemindeki Güneş’e en yakın ikinci gezegen olan Venüs, sıradan şartlar altında yaşanabilir bir yer olmaktan çok uzak. Aşırı yüksek yüzey sıcaklıkları ve yoğun sülfürik asit bulutları, gezegeni insanlar için yaşanabilir bir yer olmaktan çok uzak yapıyor. Ancak Guillermo Söhnlein, bu zorluğun üstesinden gelmek istiyor.

Söhnlein, uzun yıllardır insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesini hayal ettiğini belirtiyor ve Venüs projesiyle bu hayaline bir adım daha yaklaşmak istediğini ifade ediyor. Şirketin önümüzdeki 30-35 yıl içinde 1000 kişiyi Venüs’e götürmeyi planladığını açıklayan Söhnlein, bu hedefin Mars’a 1 milyon insan gönderme amacıyla kıyaslandığında hiç de imkansız görmediğini vurguluyor.

Ancak Venüs’ün yüzey şartları düşünüldüğünde, burada insanların yaşayabileceği bir ortamın olmadığı açıkça görülüyor. Bu yüzden Söhnlein, insanları Venüs’ün yüzeyine değil, atmosferine göndermeyi planlıyor. Söhnlein, yüzeyden yaklaşık 50 kilometre yükseklikte, sıcaklığın ve atmosfer basıncının daha düşük olduğu bölgelerde insanların hayatta kalabileceği uzay istasyonları tasarlamayı hedefliyor.

Bu istasyonlar sayesinde yüz binlerce insanın Venüs’ün atmosferinde yaşamasının mümkün olacağını savunan Söhnlein, projeleri şu an imkansız gibi görünse de bu projenin gelecekte insanlık için çok önemli adımlar atılmasını sağlayacağına inanıyor.

Guillermo Söhnlein’in Venüs projesi, uzayda insanların yaşamını mümkün kılma hedefiyle ilgili cesur bir adım olsa da, teknik ve bilimsel açıdan birçok zorlukla karşı karşıya olacak gibi görünüyor. Ancak yine de uzay keşiflerine olan ilgi ve ihtiyaç, gelecekte böyle projelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların hız kazanmasına neden olabilir.

Fakat artık bir daha müşterilerin OceanGate’e güvenmesi pek de muhtemel değil. Yine de OceanGate yeni bir şirket açarak isim değiştirebilir ve aynı gezileri bu isim altında düzenleyebilir. Şirketin adı 2050 yılına kadar yeni bir kazaya karışırsa, büyük ihtimalle bu proje de rafa kaldırılacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Venüs’e gitmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!