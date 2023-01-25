Yeni bir çalışma, Mars meteoriti Tissint‘in çok çeşitli organik bileşikler içerdiğini ve Kızıl Gezegen’deki yaşamın olası kökeni hakkında daha fazla bilgi sağladığını ortaya koydu. Keşif, Münih Teknik Üniversitesi, Helmholtz Münih (Almanya) ve bilim kuruluşu Carnegie Science’ın ortak çalışmasıyla ortaya çıktı ve Science Advances dergisinde yayınlandı.

Söz konusu göktaşı, adını 18 Temmuz 2011’de parçalarının düştüğü Fas kentinden almıştır. Uzaylı kaya örneği yüz milyonlarca yıl yaşında ve şiddetli bir olayın ardından uzaya fırlatılmış. Analizler karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, sülfür ve magnezyumun varlığını göstermiştir ki bunlar genellikle yaşamın oluşumuyla ilişkilendirilen moleküllerdir.

Ekip, düştükten kısa bir süre sonra sahada kurtarıldığı için nadir bulunan malzemenin kirletici içermediğini vurguladı. Bu nedenle, Mars mantosunda ve kabuğunda bol miktarda bulunan, ancak jeolojik zaman içinde evrim geçirmiş olabilecek mineral bileşiklerin sadık bir portresini temsil etmektedir.

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Araştırmada yazarlar, “bu zengin organik bolluğu şekillendiren süreçleri ve olaylar dizisini anlamanın, Mars’ın yaşanabilirliği hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkaracağını” açıklıyorlar. Bunun için bilim insanları, Perseverance keşif aracı tarafından yürütülenler gibi mevcut ve gelecekteki görevler tarafından komşu gezegenimizden getirilen yeni örneklerin incelenmesinden daha fazla bilgi elde etmeyi umuyorlar.