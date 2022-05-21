Match Group Cuma günü yaptığı açıklamada, Google’ının, flört uygulamaları üreticisinin kullanıcılara ödeme sistemlerinde bir seçenek sunmasına geçici olarak izin vereceğini söyledi. Match, Mayıs ayının başlarında Google’a dava açtı ve bu eylemi, satışların %30‘unu paylaşmayı reddettiği için Tinder ve diğer uygulamalarının Google Play mağazasından başlatılmasını önlemek için “son çare” olarak nitelendirdi.

Duruşma tarihi şu anda Nisan 2023 olarak belirlendi.

Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, Match’in uygulamalarının alternatif ödeme seçenekleri sunması için Play Store’dan kaldırılmasını önleyecek bir dizi taviz verdikten sonra Google’a karşı geçici bir kısıtlama emri talebini geri çektiğini söyledi.

Google, anlaşmazlık çözülene kadar Google Play faturalarını entegre etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Match’in davası, “Fortnite” yapımcısı Epic Games, düzinelerce ABD eyalet başsavcısı ve diğerleri tarafından Google’ın Play Store ile ilgili olduğu iddia edilen rekabete aykırı davranışını hedef alan devam eden davaların zeminine karşı geldi.

Ayrıca bkz: En Çok Kullanılan Android Sürüm Listesi Güncellendi!

Dava, Google’ın yalnızca Google’ın ödeme sistemini ve paylaşılan geliri sunmadıkları sürece Match’in bazı uygulamalarının indirilmesini 1 Haziran’a kadar engelleyeceğini söyledi.

Match’in en popüler uygulaması Tinder’ın kullanıcılarının çoğunluğu, davaya göre Google tarafından sağlanmayan taksit planları, banka havaleleri ve diğer özelliklere izin veren ödeme sistemini tercih ediyor.

Match, Cuma günü yaptığı açıklamada, geçici anlaşmanın bir parçası olarak Google Play mağazası faturalandırması dışında Android işletim sistemindeki faturalandırma işlemleri için doğrudan Google’a ödeme yapmak yerine bir emanet hesabına 40 milyon dolara kadar yatırmayı planladığını söyledi.

Match, Apple’ın App Store ücretleri ve ödeme politikalarıyla ilgili endişeleri de dile getirdi.