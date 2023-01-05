Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler, çalışan sayısını azaltma kararı almıştı. TikTok çalışanları için 2022 pekte iyi geçmiş durumda değil. Yıl sonunda, video sosyal ağının sahibi ByteDance, farklı departmanlarda yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Şirket maliyetleri düşürmek istiyor.

İçindekiler Farklı birimlerde iş gücü azaltıldı

Farklı birimlerde iş gücü azaltıldı

South China Morning Post portalına göre işten çıkarmalar Douyin’de gerçekleşti. Douyin, TikTok’un Çin tarafındaki eşdeğeri konumunda ve günlük 600 milyon kullanıcısı bulunuyor. Şirketin dünya çapında 100.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Ayrıca şirket, Çin, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendislikten pazarlamaya kadar açık pozisyonlarla işe alım yapıyor.

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ByteDance, 2022 yılında toplu işten çıkarma yapan büyük teknoloji şirketlerinden bir diğeriydi. Amazon, Meta ve Twitter listeyi oluşturuyor. Çinliler arasında Alibaba Group Holding ve Tencent Holdings yer alıyor. Habere göre işten çıkarmalar, ByteDance’in işgücünün küçük bir yüzdesini temsil ediyor.

ByteDance, TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video uygulamaların sahibi, Pekin merkezli, birkaç makine öğrenimi içerik platformunu işleten Çinli bir İnternet teknolojisi şirketidir. 2012 yılında Zhang Yiming tarafından kuruldu. Bir başka Çİnli şirket Xiaomi de benzer bir karar alarak, Çin dahil küresel çapta 6 bin çalışanını işten çıkarmaya başlamıştı.