Haber
TikTok’a Gizlilik Soruşturması!
TikTok’a, AB’deki İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından, iki konu hakkında gizlilik soruşturması başlatıldı.
Kurum, çocukların kişisel verilerini işlemesini ve TikTok’un kişisel verilerin Çin gibi diğer ülkelere aktarılmasıyla ilgili AB yasalarına uygun olup olmadığını araştırıyor.
TikTok, gizliliğin “en yüksek önceliğimiz” olduğunu söyledi. İrlandalı DPC, özellikle GDPR ile ilgili konulara baktığını söyledi. Bunlar, potansiyel olarak bir şirketin küresel cirosunun %4’üne kadar çok büyük para cezalarına yol açabilecek AB gizlilik yasalarıdır. İlk soruşturmanın “18 yaşın altındaki kullanıcılar için kişisel verilerin işlenmesini ve 13 yaşın altındaki kişiler için yaş doğrulama önlemlerini” inceleyeceğini söyledi. Ayrıca TikTok’un bu tür verileri nasıl işlediği konusunda ne kadar şeffaf olduğunu da inceleyecek. İrlanda DPC’si bu tür konuları ilk kez araştırmıyor. Ekim 2020’de Instagram’ın çocukların kişisel verilerini işlemesini araştırdığını duyurdu.
Ayrıca Tiktok, Birleşik Krallık’ta, eski bir çocuk komiseri tarafından yönetilen benzer bir toplu yasal işlemle karşı karşıya kaldı. Bu hafta açıklanan ikinci soruşturma, benzersiz bir TikTok sorunudur. DPC, “TikTok tarafından Çin’e kişisel verilerin aktarılması” etrafında olduğunu söyledi. TikTok, Çinli şirket ByteDance’e ait ve defalarca Çinli şirketlerle – hatta Çin Hükümetiyle – firmanın şiddetle reddettiği bir şeyi paylaştığı yönünde suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
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Donald Trump’ın başkanlığı sırasında, ABD’de neredeyse yasaklandı – o zamandan beri bu emir düşürüldü. DPC’nin soruşturması, TikTok’un AB’nin gizlilik yasaları üzerinde bir onay mührü vermediği sözde “üçüncü ülkelere” veri aktarımı konusundaki AB kurallarına uyup uymadığıyla daha sıkı bir şekilde ilgileniyor. TikTok, her iki iddiayı da savuşturmak için sistemlerinde bir dizi değişiklik yaptı. Ocak ayında, platformda çocuk güvenliğini artırma teklifinin bir parçası olarak, 16 yaşından küçüklerin tüm hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirdi . Bunu Temmuz ayında, platformda kesinlikle izin verilmemesi gereken 13 yaşından küçüklere ait olduğunu söylediği milyonlarca hesabı silerek takip etti. Ve ağustos ayında, günün belirli saatlerinde çocukların hesaplarına artık push bildirimleri göndermeyeceğini açıklayarak, çocukların ders çalışmasına, rahatlamasına ve uyumasına yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi. TikTok yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kullanıcı verilerini korumak için kapsamlı politikalar ve kontroller uyguladık ve standart sözleşme maddeleri gibi Avrupa’dan aktarılan veriler için onaylanmış yöntemlere güvendik. DPC ile tam iş birliği yapmayı planlıyoruz.”
İrlandalı Komisyon, TikTok, Facebook ve Google gibi şirketlerin Avrupa genel merkezlerinin tümü İrlanda’da bulunduğundan, dünyanın en büyük teknoloji firmalarının çoğunun düzenlenmesinde lider bir rol üstleniyor. Ancak, bazıları tarafından uygulama konusunda gevşek bir yaklaşıma sahip olmakla suçlandı.
Örneğin, kısa süre önce WhatsApp’a 225 milyon € ile rekor düzeyde ikinci en büyük GDPR cezasını verdi.
Başlangıçta 30 milyon ila 50 milyon avro arasında çok daha küçük bir para cezası önerdi, ancak diğer bazı AB ülkelerinin veri gözlemcilerinin itirazlarıyla karşılaştı. Anlaşmazlık sonunda İrlanda DPC’sine bulgusunu değiştirmesini ve daha yüksek bir para cezası vermesini söyleyen resmi bir AB kurulunun önüne geçti.
Tanınmış bir gizlilik savunucusu ve İrlanda düzenleyicisinin yerleşik eleştirmeni olan Max Schrems, o sırada olayın “DPC’nin nasıl hala son derece işlevsiz olduğunu gösterdiğini” söyledi.
Kaynak: BBC News
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Haber
Xiaomi Merakla Beklenen Yeni Tabletini Tanıttı: Xiaomi Pad 5
Pandemi dönemiyle beraber günlük hayattaki önemi anlaşılan tabletlerle ilgili haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son haber, dün yapılan Apple lansmanında tanıtılan yeni nesil iPad ve iPad Mini modellerinden gelmişti. Bugün ise Xiaomi sunduğu özelliklerle ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Pad 5 modelinin küresel lansmanını gerçekleştirdi.
Xiaomi Pad 5, aslında yeni bir cihaz değil. Geçtiğimiz ay Xiaomi’nin ana vatanı olan Çin’de gerçekleşen lansmanın ardından, Mi Pad 5 adıyla Çin’de raflardaki yerini almıştı. İnceltilmiş ekran çerçeveleri, Qualcomm Snapdragon 860 işlemcisi ve 11 inç boyutundaki 120 hz tazeleme hızına sahip ekran gibi üst seviye özelliklerle donatılan cihaz, bugün gerçekleşen lansmanın ardından kendine küresel pazarda da yer buldu.
İçindekiler
iPad Air ve Tab S7’ye Rakip Olarak Geliyor
Xiaomi Pad 5, firmanın küresel pazarda satışa sunduğu ilk tablet olma özelliğini taşıyor. Fiyat olarak nispeten erişilebilir tarafta olsa da, Tab S7 ve iPad Air gibi üst seviye rakiplerine de göz kırpıyor. Pad 5’in sunduğu özelliklerle tablet dünyasının en iyileri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Tasarımsal olarak ilk göze çarpan detaylar ince çerçeveler ve Mi 11 serisini andıran kamera dizilimi oluyor. Kamera dizilimi Mi 11’den alınsa da arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Ön taraftaki ince çerçeveye ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmiş. Cihazda parmak izi okuyucusu bulunmuyor ancak iPad Pro benzeri bir yüz tanıma teknolojisi eklenmiş.
Ekran özelliklerinden bahsetmek gerekirse; cihazda bulunan 11 inç büyüklüğündeki IPS ekran, WQHD+ çözünürlüğe ve 120 hz ekran tazeleme hızına sahip. Bu ekran aynı zamanda Dolby Vision, 10-Bit renk desteği ve HDR 10 gibi gelişmiş özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekranın güneş altındaki görünürlüğü de büyük merak konusuydu. Xiaomi bu konuda da iyi iş çıkarmış ve cihazda 500 nite varan parlaklık değeri sunmuş. Apple’ın üst seviye tabletlerinde yer verdiği True Tone özelliğinin benzeri olan True Display teknolojisi de bu cihazda bulunuyor. Bu sayede tabletin ön ve arkasındaki sensörler yardımıyla ekrandaki renkler çevre aydınlatmasına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor.
Xiaomi Pad 5, dörtlü stereo ses sistemi ile desteklenmiş. Bu ses sistemi, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio gibi teknolojileri destekliyor. Bu ses sistemi,ve gelişmiş ekran teknolojileri kullanıcılara zevkli bir içerik tüketimi vadediyor.
Xiaomi Pad 5, performans konusunda da çıtayı yüksek tutmuş. Cihaza gücünü veren Qualcomm Snapdragon 860 yonga setine 6GB DDR4X RAM birimi ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimi eşlik ediyor. Bu değerlerin hayli üst seviye bir deneyim sunacağını söylemek mümkün.
Tablette aynı zamanda devasa sayılabileccek 8,720 mAh boyutunda bir bataryaya yer verilmiş. Bu batarya, kutu içerisinden çıkan 22.5 W gücündeki şarj aletiyle şarj edilebiliyor.
Kalem Desteği ile Üretkenliği Arttıracak
Lansmanda diğer bir odak noktası ise Xiaomi Pad 5’in kalem desteği oldu. Xiaomi’nin Smart Pen adını verdiği kalem, sadece 12.2 gram ağırlığında ve tabletin üst tarafında bulunan mıknatıs yardımıyla cihaza tutturuluyor. Bu mıknatıs hem kalemin düşmesini engelliyor hem de cihazın bir kabloya gerek duymadan şarj olmasını sağlıyor. Kalemin bataryasının tam dolum süresi ise sadece “18 dakika”.
Ek olarak bu kalem, basınca duyarlı ve birçok kısayolu destekliyor. Uçlarının değişebilir olması ise bir başka artı yön olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu alanda etkin olarak kullanılabilen bu kalemin, üretkenlik konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağını şimdiden söylemek mümkün.
Fiyatı Ne kadar ?
Xiaomi Pad 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip model için 349 Euro, 6 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip model için ise 399 Euro fiyat etiketine sahip. Rakipleri olan iPad Air‘ın 640 Euro ve Samsung Tab S7‘nin 630 Euro fiyat etiketi göz önüne alındığında, Xiaomi’nin fiyatlandırma konusunda yoğun bir çalışma yaptığı görülüyor.
Henüz Türkiye fiyatı açıklanmayan cihaz için tahminler baz modelin 4500 Türk Lirası olacağı yönünde. Xiaomi Pad 5, ülkemize geldiğinde Vatan Bilgisayar, Trendyol, N11 ve MediaMarkt gibi yerlerden satın alınabilecek.
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Kripto Para
Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta düşüşler yaşayıp bu haftaya kötü de başlasa, bugünü güzel başlattığı söylenebilir. 48 bin dolar seviyesini tekrar geçen BTC, yazı sırasında 48.056 dolardan işlem görüyor. 64 bin dolarlık zirvesinden hala uzakta olan Bitcoin, yükselişini sürdürüp başarısını katlarsa düzenleyiciler ve hükümetler tarafından bitirilebilir mi? Ünlü hedge fonu patronu Ray Dalio Bitcoin başarılı olursa düzenleyicilerin onu bitirmeye çalışacağını söylüyor.
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Milyarder Ray Dalio, Bitcoin başarılı olursa, küresel düzenleyicilerin ve hükümetlerin nihayetinde onu öldürmeye çalışacağına inanıyor. Ray Dalio, lider kripto para biriminin ana akım benimsenmesi devam ederse ve varlık başarılı olursa, düzenleyiciler ve hükümetlerin kripto paranın ilerlemesini öldüreceğini söyledi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi çoğu büyük ülkenin bunu yapmaya çalıştığını ifade ediyor.
"If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it," says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7
— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021
CNBC’de konuşan 72 yaşındaki milyarder, portföyünün belirli bir miktarını Bitcoin’e tahsis ettiğini bir kez daha itiraf etti. BTC satın almasına rağmen, düzenleyiciler ve hükümetler nedeniyle gelecekteki başarısından hala şüphe duyuyor. Bitcoin’in potansiyeli hakkında konuşurken, “Bence günün sonunda eğer gerçekten başarılı olursa, onu öldürecekler ve onu öldürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Bu tür yetkililerin “onu öldürmenin yolları olduğu” için eninde sonunda galip geleceğini de sözlerine ekliyor.
El Salvador’un Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki gerçekleştirmesine de değinen Dalio, bu tarihi olayın bile Bitcoin’in durumunu doğrulamak için yeterli olmadığını söylüyor. Dalio ayrıca Bitcoin’in gerçek bir değeri olmadığını da öne sürüyor:
“Kripto varlıkları veya diyelim ki Bitcoin’i tarihsel perspektife koyarsanız… tarihsel perspektifte gerçek değeri olmayan pek çok şey vardı.”
Milyarder ayrıca, Çin ve Hindistan’ın Bitcoin’den kurtulmaya çalıştığına işaret ederek El Salvador’un ses getiren Bitcoin hamlesini de küçümsedi.
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